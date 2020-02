Hallan el cadáver de una mujer flotando en la Ría de Bilbao, a la altura de Sestao

Los servicios de emergencias han rescatado el cuerpo sin vida de una mujer, de entre 60 y 70 años de edad, que estaba flotando en aguas de la Ría, a la altura de Sestao (Vizcaya), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El suceso se ha producido sobre las 23.00 horas de este viernes cuando particulares informaban al 112 de que un cuerpo estaba flotando en el agua, junto a una rampa en el Paseo de la Benedicta, en Sestao.

No portaba documentación

Efectivos de la Ertzaintza pudieron sacar el cuerpo de las aguas y un médico confirmó el fallecimiento. La comitiva judicial trasladó el cadáver al servicio de patología forense de Bilbao donde se le practicará la autopsia.

La víctima, una mujer de entre 60 y 70 años de edad, no portaba documentación alguna por lo que no está aún identificada, aunque el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad.