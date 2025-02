El botón del ascensor que no sirve para nada: puro efecto placebo

Montar en el ascensor es algo que todos hacemos cada día para salir a la calle. Le damos al 0 para ir a la planta baja, o al -1 o -2 para ir a los sotános y coger el coche del garaje. Hay otros botones que no se suelen usar tanto como la campanita, en el caso de quedarte encerrado, o los botones para abrir o cerrar las puertas al montarte. Hay uno de estos dos últimos que tiene un efecto placebo, el mismo efecto que darle al botón de los semáforos para que se pongan en verde.

El botón para cerrar las puertas no vale

Seguro que para ahorrar tiempo, alguna vez has pulsado el botón para cerrar las puertas y bajar más rápido. Pues tienes que dejar de hacerlo, no vale para nada. Es un botón placebo. Está programado para que sea así, y no agiliza la trayectoria entre plantas como pensabas.

Esta inutilidad del botón fue explicada en 'The New York Times' y todo viene por una ley estadonunidense: Americans With Disabilites Act. Según explican el portal 'Vilber Elevación', en 1990 se aprobaba una ley estadounidense, Americans With Disabilites Act, que tenía el objetivo de “proteger a las personas con discapacidades físicas de situaciones como la de no poder entrar en un ascensor a tiempo antes del cierre de puertas".

Llegando a esta conclusión, surge la pregunta: ¿y por qué se sigue incluyendo el botón en los cuadros de mando de los ascensores? Según una profesora de la Universidad de Harvard, la permanencia de estos botones tiene una explicación puramente psicológica: "Dan cierta sensación de control, aunque no hagan nada, lo que reduce el estrés y la ansiedad”, comenta Ellen J.Langer.

La única excepción es en Reino Unido, donde para que esos botones de cerrar las puertas del ascensor, sí funcionan.