Un Boeing de Barcelona a Tel Aviv tiene que dar la vuelta nada más despegar

Un avión de la aerolínea israelí Arkia, de Barcelona a Tel Aviv, ha tenido que dar la vuelta nada más despegar.

Según ha informado la televisión israelí, el motor se incendió, pero el regreso a tierra se habría producido sin incidencias.

Arkia flight #IZ272 (operated by Neos) from Barcelona to Tel Aviv has declared a general emergency and is returning to Barcelona shortly after takeoff - reason unknown pic.twitter.com/it2bG05sv8