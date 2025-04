Bill Gates sorprende a su hija con un regalo de 16 millones de dólares por su graduación

Los ricos cada vez son más ricos, y la desigualdad alrededor del globo cada vez es más notable. Así, bien son conocidos magnates de los negocios como Bill Gates y el término de ‘nepobaby’. Este último ha ganado presencia en los últimos años, y hace referencia a hijos o familiares de ‘celebrities’ que acceden a grandes oportunidades gracias a los contactos y conexiones de sus padres. En esta línea, la polémica estaba sembrada tras el gran regalo de Bill Gates a su hija, además de las declaraciones de su mujer.

Todo ocurría el pasado 2018, cuando el cofundador de Microsoft decidía hacer un obsequio a su hija Jennifer -por entonces de 22 años- para celebrar su graduación. Lejos de los regalos en los que se puede pensar de manera rápida y fugaz, este sale de todo lo normal, tanto es así que su coste asciende a los 16 millones de dólares. De igual manera, la situación es más llamativa tras conocer las palabras de Melinda Gates, mujer del magnate de los negocios.

El regalo de Bill Gates a su hija

“Nosotros no les compramos cosas simplemente”, señalaba Melinda Gates en una entrevista para el New York Times. “Ellos tienen la opción de comprar con su dinero o de escribirlo en una lista de deseos, que podrán recibir -o no- de sus abuelos o de nosotros”, explicaba. Además, ha señalado que sus hijos han sido creados como la “clase media”.

El regalo de Bill Gates a su hija consiste en una granja de caballos en North Salem, Nueva York. El lugar cuenta con amplios pastos ondulados y tres parcelas, y se encuentra lo suficientemente cerca de la ciudad para que la hija del billonario pudiera continuar con sus estudios sin ningún tipo de problema. Así lo hizo, y años después continúa con sus estudios de medicina y se ha casado con Nayel Nassar, jinete de origen egipcio.

Finalmente, Melinda Gates también informaba al periódico estadounidense de otra de las instrucciones que da a sus hijos para evitar posibles problemas con otros niños o compañeros de estudios. “Realmente, no nos está permitido contar a otras personas cómo has viajado en ciertos viajes… de otra manera, eso te separaría del resto de niños”, señala.

Actualmente, la fortuna de Bill Gates asciende a 162.000 millones de dólares según el índice de multimillonarios Bloomberg. Aún así, él mismo ha confirmado que cada uno de sus tres hijos recibirá menos del 1% de su patrimonio total.

Gates ha señalado que “es importante explicarles desde el principio su filosofía: que los tratarán a todos por igual y les brindarán oportunidades increíbles, pero que el objetivo principal de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación”, haciendo referencia a su organización que busca la igualdad en el acceso a la salud y educación en todo el mundo.