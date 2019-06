El BCE prepara nuevos estímulos para la Eurozona... y otras cuatro noticias de este martes

1. El BCE prepara nuevos estímulos para la Eurozona

El Banco Central Europeo (BCE) estudia activar nuevos estímulos, como una bajada de los tipos de interés o la compra de deuda, si su meta de conseguir una inflación cercana al 2 % continúa en peligro, avisó este martes en Portugal el presidente del organismo, Mario Draghi. "En ausencia de mejoras, de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se vea amenazado, serán necesarios estímulos adicionales", dijo Draghi.

2. Alcoa llega un acuerdo para vender sus plantas en España

Alcoa y Parter Capital Group han llegado a un principio de acuerdo por el que el fondo suizo adquiere las plantas del fabricante de aluminio de Avilés (Asturias) y A Coruña, han informado a Efe fuentes de la compañía. El preacuerdo entrará en vigor una vez que se hayan obtenido las aprobaciones internas de ambas partes y haya sido ratificado por las comisiones de los representantes de los trabajadores.

3. El exministro Corbacho abandona a Valls y se pasa a Cs

Celestino Corbacho se ha reunido esta martes en el domicilio de Manuel Valls en Barcelona —con otro concejal de Ciudadanos, Francisco Sierra, de testigo— y le ha comunicado al cabeza de lista de Barcelona pel Canvi que prefiere irse a las filas de la formación naranja en calidad de independiente, según informaron fuentes de Ciudadanos a Vozpópuli.

4. Alarma por el estado de salud de Merkel tras sufrir temblores en un acto

La canciller alemana, Angela Merkel, trató de sacar hierro este lunes a las especulaciones desatadas sobre su estado de salud por el visible temblor de manos y piernas que sufrió mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de visita de trabajo en Berlín. "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión.

5. Detienen a Michel Platini por la concesión fraudulenta del Mundial 2022

El expresidente de la UEFA y excapitán de la selección francesa de fútbol Michel Platini ha sido detenido este martes por presunta corrupción en la adjudicación de la Copa del Mundo a Catar en 2022, según ha adelantado el diario digital francés Mediapart. De acuerdo con información del medio galo, Platini ha quedado bajo custodia en las instalaciones de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y Delitos Financieros y Tributarios francesa (OCLCIFF) en el municipio de Nanterre.