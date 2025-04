Aviso por una nueva “epidemia” tras multiplicarse los casos entre los jóvenes

Comisiones Obreras -CCOO- lanza una advertencia e insta a las autoridades a tomar medidas, pero no es la primera vez que el debate se pone sobre la mesa. Mariano Sanz, secretario de Salud y Sostenibilidad Medioambiental de dicha confederación, ha expuesto una realidad que preocupa tras realizar un estudio sobre siniestralidad laboral en España, tanto es así que habla de la patología como de una nueva “epidemia”. Se trata de la silicosis, una enfermedad pulmonar que desde el año 2000 se ha multiplicado por 34, afecta a los más jóvenes y entraña importantes problemas de salud.

La patología surge a raíz de haber estado expuesto al sílice, un cristal de lo más común presente en rocas que se presenta en forma de polvo. Pero aunque esto pueda parecer que queda lejos a no ser que se trabaje en sectores como la minería o la fabricación de vidrio, lo cierto es que es más sencillo de lo que parece estar expuesto a este cristal. Esto es así ya que distintas “piedras modernas” son cada vez más comunes en cocinas y baños. Estas mezclan el sílice con productos químicos, resinas y pegamentos que no están sometidos a control, momento en el que surgen los verdaderos problemas.

Silicosis, la nueva “epidemia”

El secretario de Salud y Sostenibilidad afirma que la siniestralidad laboral está asistiendo a una “reemergencia” de esta enfermedad profesional, patología que parecía haber tenido su pico a finales del siglo XX. Aún así, esto ocurría según sus datos el pasado 2024, momento en el que se registraron 517 casos. Su aparición es más frecuente entre los jóvenes, y presenta síntomas como tos, dificultad respiratoria y pérdida de peso. "Se trata de una enfermedad aún más agresiva" que afecta ahora a "gente muy joven con exposición en los últimos diez años", ha afirmado.

El incremento de la patología ha sido tal que en 2024 los casos notificados de cáncer de pulmón por exposición a este cristal se dispararon , convirtiéndose en la segunda causa de cáncer laboral en España, solo por detrás del amianto. Por todo esto, CCOO ha instado al Gobierno a desarrollar el reglamento para la creación del fondo de compensación para víctimas del amianto, que ya lleva dos años de retraso. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ya se comprometió a que este estuviera operativo antes del mes de julio.

Factores de riesgo y tratamiento

Como es lógico, ciertos profesionales se encuentran más expuestos a sufrir silicosis. Son todos aquellos que trabajan en la fabricación de abrasivos, vidrio o en canteras. También en la minería, construcción de carreteras y edificios, chorreado de arena o corte de piedra. Así, según el nivel de exposición, la patología puede aparecer en un año, aunque lo más frecuente es que se necesite estar expuesto durante 10 años para notar los primeros síntomas.

Al hablar de tratamiento, no existe ninguno específico, aunque sí es necesario dejar de estar en contacto con el cristal para que la enfermedad no se agrave. Además, el uso de antitusígenos, broncodilatadores y oxígeno también pueden ser necesarios en algunos casos. Finalmente, los profesionales de la salud también pueden prescribir antibióticos contra las infecciones respiratorias, siempre intentando que no haya complicaciones como cáncer pulmonar, insuficiencia respiratoria, enfermedad del tejido conectivo y tuberculosis, entre otras enfermedades.