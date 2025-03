Aviso a los boomers con el nuevo cambio de hora: ¿será el último ajuste?

Este fin de semana, en la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de marzo de 2025, España volverá a adelantar los relojes una hora para dar paso al horario de verano. A las 2:00 serán las 3:00, y aunque para muchos es un ritual tan familiar como el café de la mañana, para la generación boomer —esos nacidos entre los años 50 y 70 en nuestro país— este cambio podría ser más que un simple ajuste de agujas.

¿Y si este fuera uno de los últimos? Mientras Europa debate si diremos adiós a esta tradición, los boomers, testigos de su inicio en 1974, se preguntan: ¿hemos vivido para ver el fin de una era?

Una tradición que los boomers vieron nacer

Para los boomers españoles, el cambio de hora no es solo un trámite biannual; es un eco de su propia historia. En 1974, cuando la crisis del petróleo golpeó al mundo, España adoptó esta medida para ahorrar energía, alineándose con una Europa que buscaba aprovechar la luz del sol.

Aquellos jóvenes de entonces, que crecieron con la tele en blanco y negro y el Seat 600 en las calles, vivieron el primer "salto horario" como una novedad moderna. Hoy, con más de 14 millones de boomers llegando a la jubilación, este ajuste primaveral despierta nostalgia, pero también cansancio. "¿Otra vez a desajustar el reloj biológico?", se quejan muchos, mientras miran de reojo a una Unión Europea que lleva años prometiendo abolirlo.

El debate que podría cambiarlo todo

La Comisión Europea lleva desde 2018 dando vueltas a la idea de eliminar el cambio de hora, y aunque el plan inicial apuntaba a 2021, la pandemia y la falta de consenso lo han dejado en standby. En España, un comité de expertos no logró ponerse de acuerdo: ¿horario de verano todo el año o invierno permanente? El 65,8% de los españoles, según el CIS, quiere acabar con este vaivén, y los boomers, con su voto mayoritario por el horario de verano, lideran esa corriente. "¿Quién no prefiere más luz por las tardes para pasear o tomar el vermú?". Pero mientras Europa no se decida, este 30 de marzo seguiremos perdiendo una hora de sueño.

Boomers contra el relol

Para esta generación, el cambio de hora no es solo una cuestión de luz o ahorro energético —que, según el IDAE, ronda los 6 euros por hogar al año—. Es también un recordatorio de cómo el tiempo, literal y metafóricamente, se les escapa. Los estudios dicen que el ajuste horario afecta más a los mayores: el jet lag ligero que provoca puede alterar el sueño y el humor durante días. Pero también hay beneficios: más horas de sol por la tarde animan a salir, a socializar, algo que los boomers valoran tras años de trabajo duro.

¿Será este el último cambio de hora?

Imagina un 2025 donde no tengas que tocar el reloj. Si la UE finalmente actúa, este podría ser el último marzo en que los boomers —y todos nosotros— juguemos con las agujas. Mientras TikTok y la Gen Z buscan respuestas en vídeos de 15 segundos, esta generación, que construyó la España moderna, podría despedirse de una costumbre que los acompañó desde la Transición.