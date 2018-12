Un avión pierde varias piezas durante el vuelo y desata el caos entre los pasajeros

La semana pasada un vuelo que despegó de Las Vegas tuvo que aterrizar de urgencia después de vivir un terrorífico incidente que desató el caos entre los pasajeros.

Se trataba de un avión Airbus A320 de la compañía de bajo precio Frontier Airlines. Llevaba 171 pasajeros a bordo y cuando sobrevolaba los cielos de Florida, la aoernave empezó a perder varias de sus piezas, haciendo vivir a todos los allí presentes una auténtica pesadilla.

La cuenta de Twitter, Flight Alerts ha subido el incidente a su cuenta de Twitter. Además de varias fotos, la publicación va acompañada de un vídeo en el que se pueden ver como el avión había perdido parte de la cubierta del motor.

Video from the air of Frontier flight #F9260 showing the engine cowling came apart. pic.twitter.com/kxz4bpKAlO