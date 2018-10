Los whatsapps de la confesión del asesino de Pioz: "Pensé que me daría asco, pero soy un enfermo"

"Ahora llega el mejor momento: el descuartizamiento". "Huelo a sangre y eso que me he duchado". Estos son sólo algunos de los whatsapps que envío Patrick Nogueira a un amigo Marvin, que se encontraba en Brasil, durante y después del crimen de Pioz. Mensajes que se leyeron en la sala de vistas a petición del fiscal.

Alrededor de treinta minutos estuvo leyendo el secretario judicial todo lo que Nogueira llegó a escribir. Palabras que no hacen más que ratificar el informe de los psicólogos forenses que lo destacan como alguien con personalidad psicopática y conciencia del crimen.

El asesino de Pioz mandó estos mensajes a su amigo en Brasil el 17 de agosto de 2016. Justo después de cometer el atroz crimen en el que asesinó a su tía, su tío y sus primos pequeños.

"He empezado riéndome"

Así, Patrick Nogueira va relatando con escabrosos detalles sobre la forma en la que comete el crimen y cómo se llega a sentir. "Pensé que me daría asco, pero soy un enfermo de verdad", espetaba. También decía que "pensaba que iba a vomitar, pero he empezado riéndome". Incluso, llegó un momento en el que se mostró preocupado, pues decía que "no sabía donde enterrarlos".

Marvin que también participaba en la conversación le llegó a decir, entre risas: "Eres un enfermo de verdad". Pero el asesino de Pioz le contestó: "Con lo que sufro es con la ansiedad y no con el hecho. Normalmente, antes de hacer estas cosas tengo visiones, loco".

También apostilló, tras el crimen, que "sólo huelo a sangre y eso que me he duchado". Mensajes que dejan ver la frialdad con la actuó Nogueira.

"Nadie imagina que he matado a cuatro personas"

Además, en la conversación mantenida por Whatsapp también se ve cuáles eran las intenciones que tenía Patrick Nogueira después de cometer el crimen. "Nadie se imagina que he matado a cuatro personas. Si tú supieras el trabajo que da la sangre coagulada".

Se desvela así, que la intención que tenía era alquilar un coche, meter los cadáveres en bolsas y enterrarlas fuera de Madrid.

En cualquier caso, para el asesino de Pioz lo que tampoco le causaba demasiada preocupación era que la Policía le detuviera. "Si me detienen aquí no me importaría. Me iba a quedar en una celda sólo para mí". Pese a todo, la idea era "huir sin que nadie le viera".