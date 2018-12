El asesino de Laura Luelmo, a la juez: “Métanme en prisión porque, si no, lo voy a volver a hacer"

El asesino confeso de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, pidió a la juez que le meta en prisión porque, si no, lo va a "volver a hacer". Según ha informado Huelva Información, Montoya prestó declaración durante cinco horas en el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino. "Métanme en prisión porque si no, lo voy a volver a hacer”, apuntó el investigado por el asesinato de la profesora, una frase que dejó anonadados a los presentes en el juicio.

Según ha informado el citado medio, las palabras de Montoya han hecho que la familia se reafirme en su petición de la pena de prisión permanente revisable. Según la abogada de la acusación particular, Patricia Catalina, "este señor ha reconocido que no se va a reinsertar en la sociedad y no puede estar en libertad porque va a volver a delinquir”.

Fue asesinada la noche que desapareció

La hipótesis principal de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es que Bernardo Montoya asesinó a Laura Luelmo la noche en la que desapareció, del miércoles 12 al jueves 13 de diciembre: "Creemos que muere esa noche, es lo más probable, el forense afinará un poco más", ha dicho el teniente coronel Jesús García.

El relato de los agentes de la desaparición y asesinato de Laura Luelmo establece que la profesora de 26 años salió de un supermercado de El Campillo (Huelva), y fue posteriormente atacada por Bernardo Montoya, que la trasladó a su vivienda, lugar en la que la redujo y le propinó un fuerte golpe con el suelo por el que habría quedado inconsciente:"Le ata las manos por detrás y le pone una cita en la boca", ha especificado el agente.

Después la trasladó al campo, en dónde la habría agredido sexualmente. El cadáver apareció desnudo de cintura para abajo y totalmente cubierto en la parte superior: "Han efectuado una serie de agresiones sobre ella y eso se ve claramente", ha destacado el coronel de la Guardia Civil.