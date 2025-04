Arturo Valls también aterriza en RTVE con 'That's my jam', un nuevo concurso musical

Confirmado. La 1 de TVE contará también en su parrilla con Arturo Valls para presentar 'That’s my Jam: que el ritmo no pare', el concurso en el que dos equipos de estrellas invitadas compiten en distintos retos para demostrar sus habilidades musicales.



Valls presentó este concurso ya en Movistar Plus+ y ahora lo ha rescatado RTVE, una vez que se aprobara hace un año su contratación por el anterior Consejo de Administración de RTVE.



Fue el Consejo del 10 de abril de 2024, un día en el que se acordó también contratar por dos temporadas el programa presentado por David Broncano, con el voto de calidad del que hizo uso la entonces presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa.



En esa reunión, según fuentes consultadas por ese Consejo, también salió adelante con el voto de calidad de Cascajosa la contratación de ocho capítulos del programa 'That's my jam' -producido por RTVE en colaboración con LACoproductora- por 4,5 millones de euros. Arturo Valls será presentador y productor ejecutivo, y el director del programa será Roger López.