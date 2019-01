Los tuits de Arturo Pérez-Reverte que han indignado a la cuenta oficial del Memorial de Auschwitz

Arturo Pérez-Reverte vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que el escritor ha publicado un hilo en Twitter en el que habla sobre lo manida que está la literatura del Holocausto. Comentarios que no han gustado nada a la cuenta oficial del Memorial de Auschwitz que le ha respondido tras afirmar que estos tuits suponían una "burla irrespetuosa".

"Iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres: La bibliotecaria de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz, El tatuador de Auschwitz, El farmacéutico de Auschwitz, La enfermera de Auschwitz, El mago de Auschwitz, El violinista de Auschwitz...", redactó en primer lugar Pérez-Reverte.

Y continuó: "Así que me dije: voy a escribirla sobre Mauthausen, que estará menos transitado. Pero no. El fotógrafo de Mauthausen, El ángel de Mauthausen, El violinista de Mauthausen (anda, aquí también había violinista)...".

En su afán por conseguir una historia aún no escrita sobre Auschwitz, Pérez-Reverte explica que: "Seguro que con Treblinka no me pasa, concluí. Pero apenas le di un teclazo a Google, mi gozo en un pozo: El barbero de Treblinka, La viuda de Treblinka..."

Finaliza, así, el escrito: "Rediós. Qué difícil se está poniendo esto de la literatura".

La respuesta de la cuenta oficial del Memorial

Ante esto, la cuenta oficial del Memorial de Auschwitz ha entrado de lleno en la 'conversación' o más bien monólogo de Arturo Pérez-Reverte, pues consideraba que los tuits del escritos "eran una burla irrespetuosa de la memoria" a las víctimas del Holocausto.

La historia de Auschwitz es la historia del sufrimiento de 1,3 millones de personas. Su tweet parece desencadenar comentarios que tristemente se están convirtiendo en una burla irrespetuosa a la memoria de esas personas. Más sobre esta difícil historia: https://t.co/0pVzhSKlou — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 2 de enero de 2019

Un tuit al que también ha contestado Reverte, de la siguiente forma:

Usted o ustedes necesitan más comprensión lectora, pues demuestran que recordar una causa noble no siempre corre parejo con la inteligencia. Mis tuits se burlan de lo mucho que, por modas literarias comerciales, se manosea un asunto que debería tratarse con más rigor y respeto. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de enero de 2019

Por su parte, la cuenta oficial del Memorial de Auschwitz que los comentarios del escritos son, además, una "falta de respeto".

Estamos de acuerdo en que la historia en la literatura debe ser tratada con rigor y respeto. Nos entristecen todos los tweets que convirtieron su crítica en una broma de mal gusto. Nos parece una falta de respeto a la memoria de las personas que sufrieron en Auschwitz. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 2 de enero de 2019