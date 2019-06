Estrella Damm muestra el 'Alma' del Mediterráneo en un espectacular anuncio para el verano

"Si queremos mantener nuestra forma de vivir. ¿No deberías proteger aquello que la hace posible". Este es el mensaje principal que Estrella Damm ha lanzado en su ya mítico anuncio del verano. Acto I, Alma, es la primera parte del spot de la marca de cerveza en la que llama, mediante una obra de arte visual, a salvar el Mediterráneo y concienciar sobre la vida ecológica de los océanos y mares.

El vídeo, de poco más de un minuto de duración, acumula ya más de 55.000 visitas. Cifra que le ha bastado para convertirse en uno de los anuncios del verano y que, a buen seguro, dará que hablar. Y es que este año Estrella Damm ha dejado la positividad a la que nos tenía acostumbrados en sus anteriores campañas publicitarias y se ha centrado en el único "protagonista: el Mediterráneo".

"Llevamos 10 años explicado diferencias historias y ha llegado el momento de explicar la suya", anuncia la marca de cerveza. En el vídeo una bailarina danza libremente en las profundidades del mar, cuando de repente grandes cantidades de plástico enturbian su paz.

María Rodes, la voz de 'Alma'

Todo ocurre con el telón de fondo de una canción compuesta e interpretada por María Rodes. Una potente letra en la que el anuncio muestra el daño que se está haciendo a los mares.

"No comprendo porque escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo el cuerpo. Hace un tiempo que te veo y no te entiendo. Debe haber otra forma de vivir", dice la primera parte de una melodía que saldrá al completo cuando se publique la segunda parte del anuncio.

Claire Friesen, la bailarina

El spot está interpretado por Claire Friesen, una modelo canadiense, portada de Playboy o de Vogue Italia. Ha aparecido en series de televisión, también en la gran pantalla y ha llegado a tener su número en las galas de Grammy Latinos.