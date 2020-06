El grupo hacker Anonymous revela el turbio motivo por el que Lady Di fue asesinada

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía ha provocado una ola de protestas contra el racismo a nivel mundial y ha hecho que Anonymous vuelva a la carga. El grupo de ciberactivistas ha amenazado al gobierno de Estados Unidos, advirtiéndole de que si no es capaz de hacer justicia, entonces comenzarán a difundir todos los crímenes que oculta el país americano.

Además han señalado que la muerte de la princesa Diana de Gales no habría sido por un accidente de coche sino que asegura que la asesinaron. Anonymous asegura que la familia real británica mandó matar a Lady Di en agosto de 1997 por orden de la reina Isabel II porque tenía pruebas que podían encriminar a la realeza, entre ellos a su exmarido, el príncipe Carlos de Inglaterra, de tráfico sexual y abuso de menores. Así lo ha señalado el grupo hacker en su cuenta de Twitter, OpDeathEaters, en una publicación que después fue eliminada.

En el tuit, que fue capturado y traducido por varios usuarios de la red social, se afirmaba que el hijo de la reina Isabel II mantuvo a un ayudante real a su lado a pesar de ser consciente de varias de sus presuntas violaciones.

Además recuerdan que el príncipe Andrés de York, hijo de la reina Isabel II y hermano de Carlos, fue muy amigo del pedófilo Jeffrey Epstein, que se suicidó en su celda en agosto de 2019. El multimillonario permanecía ingresado a la espera de ser juzgado por explotación sexual, entre otros cargos.

Anonymous filtró una serie de nombres implicados en la trata y explotación sexual de menores mantenida por Epstein, entre los que hay personas de la realeza británica y otros personajes conocidos como el presidente de EEUU, Donald Trump, Naomi Campbell oChris Evans (un presentador de la BBC, no el actor de Marvel), entre otros.

La lista con cientos de nombres fue subida a través de un archivo en sus redes sociales bajo el nombre de 'El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein”, en ella salen todas las personas que asistieron a las fiestas organizadas por Jeffrey Epstein, o bien, aquellos que le ayudaron a “reclutar a los niños”.

El grupo de ciberactivistas lanzó una amenaza directa a Donald Trump, al que acusan de violar presuntamente a menores de edad, y de estar involucrado en el crimen organizado, motivo por el que Rusia le estaba chantajeando, ya que tendrían todas las pruebas necesarias en su contra.

Anonymous también ha hackeado el departamento de policíade la ciudad de Minneapolis, de donde es el policía, Derek Chauvin, al que se le acusa de la muerte de George Floyd, y además atacó la radio de la policía de Chicago para reproducir 'Fuck the Police'.

Many European royal families are there... we assume you mean the U.K.; Jeffrey Epstein was only one of many child traffickers and prolific child rapists that sordid family is involved with or protected.Receipt: https://t.co/VPMRgtR7pOhttps://t.co/EuFFDSCYQx