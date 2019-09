El abogado de la familia de Gabriel cree que "seguiría vivo" si se hubiera "investigado" la muerte de la hija de Quezada

El abogado de la familia de Gabriel Cruz, Francisco Torres, ha manifestado este martes a su salida de la Audiencia Provincial de Almería su "convicción absoluta" de que si el caso sobre la muerte de Ridelca Josefina, la hija de Ana Julia Quezada que se precipitó por una ventana en Burgos cuando tenía cuatro años, se hubiera "investigado en condiciones", "con toda seguridad Gabriel seguiría vivo".

Así lo ha manifestado ante los medios el letrado, quien ha afeado además la posición de la fiscal Elena Fernández en su alegato final, que de modo "incomprensible" ha discrepado del relato de la acusación particular al no apreciar ensañamiento en el crimen. "Ella no lo ve aunque ha dicho frases que encajarían con esa agravación específica del asesinato", ha insistido el letrado.

Sobre las acciones pasadas de la acusada, su abogado defensor, Esteban Hernández, ha recalcado que el caso de Burgos "se investigó", con lo que ha encuadrado estas consideraciones en la "estrategia de calumnia que algo queda" emprendida por la acusación particular, a pesar de que sobre este asunto la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, "ha sido exquisita" a la hora de sortear un asunto que no se enjuicia.

"Humillación" a la acusada

Igualmente, ha insistido en la "humillación" a la que, a su parecer, la acusada actuó en los días posteriores al crimen para recalcar la presunta comisión de un delito contra la integridad moral, toda vez que ha desacreditado la actuación de la defensa, después de que modificara su escrito final e introdujera la versión de que Quezada actuó bajo el efecto de fármacos y bajo un "arrebato".

"Se le han ocurrido estas atenuantes como se le podría haber ocurrido otras", ha dicho Torres, quien cree que dichas modificaciones no dificultarán la labor del jurado a la hora de formular un veredicto. Por su parte, Hernández ha defendido los cambios que se han aplicado a su escrito final en la línea de los elementos que se han dado en el juicio, aunque ha declinado entrar en sus sensaciones de cara al pronunciamiento del jurado.