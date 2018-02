Zara responde a la petición de una niña para ser modelo de su ropa masculina

Zara ha contestado a la carta viral de Eliza Brichto, la niña inglesa de 7 años que quiere ser modelo de la colección masculina de la firma. La marca la ha invitado a visitar su sede y conocer a sus diseñadores.

En su conmovedora carta, la pequeña explicaba que quiere ser modelo de Zara Boys porque “cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa; luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, sólo voy a comprar ropa allí.”. “Soy tu fan número uno, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys” rogaba.

Zara quiere conocer a Eliza

Zara no ha tardado en contestar a la pequeña Eliza. Jess Brichto, la madre de Eliza, ha explicado en un post de Facebook que la compañía quiere conocer a la niña: “¡Buenas noticias! Hemos recibido noticias de Zara y han invitado a Eliza a visitar su sede en España, conocer a sus diseñadores y hablar con ellos sobre su carta. Iremos en una semana”.

Según indica Jess, Eliza nunca ha sido muy aficionada a la ropa femenina: “Después de obligarla a llevar un vestido de dama de honor con tres años y de que todo el mundo le dijera lo guapa que estaba, decidió que no quería llevar un vestido así nunca más” ha explicado a The Independent. Ha añadido que Eliza busca convertirse en modelo de Zara Boys para demostrar a las niñas que también pueden usar ropa de chico y animarlas a hacerlo.