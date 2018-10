Wismichu pide perdón por el final de su entrevista con Broncano en 'La Resistencia'

Durante la madrugada de ayer, La Resistencia, el programa de Movistar+,tuvo como invitado a Ismael Prego, más conocido como Wismichu. Se emitió así, una de las "peores entrevistas" de todo el programa, según han denunciado en redes multitud de seguidores del espacio presentado por David Broncano, hasta tal punto que lo llegaron a convertir en Trendig Topic durante buena parte de la noche y de la mañana.

El popular youtuber llegaba después de la polémica generada en torno a la presentación de su "película" Bocadillo en el festival de Sitges.

El momento más sorprendente de la entrevista llegó al final. Durante la despedida, Wismichu cogió una de las tazas del programa que se encontraba en la mesa, la tiro al suelo y salió corriendo al grito de "viva Ignatius". Una situación que dejó atónitos tanto a David Broncano, Grison y Ricardo Castello como al público.

La escena, además, ha sido criticada en redes sociales por los fans de La Resistencia. Algo que ha llevado a Wismichu a tomar la palabra. çEn este sentido, el joven gallego ha dicho que su actuación fue porque "quería hacer un guiño a cuando Ignatius rompía las tazas en la primera temporada", pero que, reconoce "no estuvo a la altura".

Me he visto esta mañana la entrevista de La Resistencia y el final es top 10 cringe moments. Quería hacer un guiño a cuando Ignatius rompía las tazas en la 1 temporada pero no he estado a la altura, lo siento. Muchos nervios, demasiadas cosas que contar y poco tiempo para ello. pic.twitter.com/ERrGFC64jY