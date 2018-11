La Policía prohíbe trabajar al 'Winnie the Pooh' de Sol para no ofender al presidente chino.

Durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a España, está previsto que la comitiva pase por la Puerta del Sol para que la alcaldesa, Manuela Carmena, le entregue las llaves de la ciudad. En este lugar es habitual que haya personas disfrazadas de personajes infantiles para que niños y turistas se puedan fotografiar junto a ellos.

Por ello, los gentes de la brigada provincial de información acudieron a la céntrica plaza para pedirle al hombre que se suele disfrazar de 'Winnie the Pooh' que no lo hiciera en esta ocasión para no ofender al presidente chino, según informa La Sexta.

Winnie the Pooh, censurado en China

En el país del sol naciente el oso fue censurado por el Gobierno por la cantidad de 'memes' que circulaban por el parecido que guarda el personaje animado con Jinping. La oposición vio en ello una forma de burlarse del presidente y se decidió censurar las películas e imágenes en las que apareciese el oso.

Todo se remonta al año 2013, cuando se publicó una foto de Xi Jinping junto al expresidente de Estados Unidos Barack Obama en la que se comparaba con una imagen de la película de 'Winnie the Pooh' y su amigo Tigger. Esta foto se hizo viral en un meme y las mofas en internet fueron constantes.

Censuran en #China foto de Winnie de Poo y Tiger por parecerse al Presidente Chino y #Obama. pic.twitter.com/g4iLg7yhFS — Erika Araujo (@ErikaAraujoMX) 13 de junio de 2013

A raíz del primer meme, la red se inundó de otras imágenes en las que el parecido del presidente y el oso es más que razonable, por lo que los censores chinos no han querido que en su país, éste sea un motivo de burla hacia Xi Jinping.