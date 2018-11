El alcalde de Vigo inaugura su "Navidad top" con un peculiar discurso

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha dado comienzo de forma oficial a la Navidad. Y lo ha hecho de una forma muy peculiar. Con un discurso trilingüe Caballero ha decidido dar el pistoletazo de salida a las fiestas. "Viguesas y vigueses, llegó el momento que tanta gente está esperando", comenzó, para dar paso a un discurso en gallego, castellano e inglés mencionando al mismísmo John Lennon.

El alcalde gallego inició la cuenta atrás para encender un cono metálico de 31 metros en el centro de la plaza del Ayuntamiento de Vigo, se iluminaron 300 calles, 325 árboles y 30 clones más pequeños para batir un récord. Nueve millones de leds que costarán 800.000 euros a las arcas públicas para iluminar bien la ciudad.

El culmen del discurso se produjo cuando el alcalde tomó la decisión de dar la bienvenida a la Navidad a personas de todo el planeta. "With the lights, with the music, very welcome everybody here!", dijo Caballero entre fuegos artificiales y cañozanos de confeti.

De Abel Caballero para el mundo... pic.twitter.com/XM1b9uA6AJ — Luís Pardo (@luipardo) 25 de noviembre de 2018

"La música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol in our Christmas time", continuó en su intervención. "We are going to listen just 'Happy Christmas', de John Lennon", añadió.

Vigo tendría 25 árboles de luz, 13 fachadas iluminadas y un "rótulo de 108 metros cuadrados" en el Ayuntamiento

"Que se preparen"

En septiembre Caballero ya anunció la euforia navideña que viviría Vigo: "Que se preparen", avisaba a varias capitales del mundo. "Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más. Bueno... ya no cito a Madrid y Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos", dijo.

Caballero anunció la "Navidad top de Vigo", en la que prometía que iba a ser "el no va más". Vigo tendría 25 árboles de luz, 13 fachadas iluminadas y un "rótulo de 108 metros cuadrados" en el Ayuntamiento. Este sábado, a la vez que el árbol de grandísimas dimensiones, el regidor encendía también un gran muñeco de nieve o una bola de 12 metros.