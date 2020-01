La marca de lujo Tous será investigada por la Audiencia Nacional, tras detectarse que se están comercializando joyas con material no metálico. Estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción en los negocios, son algunos de los delitos que aprecia el juzado Central de Instrucción número 1.

Ahora, un usuario ha difundido un vídeo en el que se demuestra que las joyas de Tous no solo no tienen relleno de metales preciosos como así se publicitan, si no que directamente carecen de relleno alguno.