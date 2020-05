Vídeo | La crisis del coronavirus pone de manifiesto el desamparo digital de nuestros mayores

Vigente el estado de alarma, hay personas que viven un doble confinamiento: por un lado no poder salir de casa y, por el otro, no poderse conectar con sus familiares, amigos o abrirse al mundo porque no están familiarizados con las tecnologías. Se trata de un doble aislamiento que padecen, sobre todo, las personas mayores, según un estudio elaborado por el profesor de Derecho Constitucional en la especialidad de Derecho a la Información de la Universidad CEU San Pablo Leopoldo Abad.

El informe La brecha digital generacional: alfabetización digital para la e-inclusión de los mayores constata la falta de conocimiento, en especial, de los más mayores y considera imperativo el establecimiento de políticas para su alfabetización digital. En este sentido, destaca los programas de la Fundación “la Caixa” y Canal Senior en beneficio de la e-inclusión de los mayores como ejemplos de buenas prácticas. Un 63,3% de los españoles entre 65 y 74 años han utilizado Internet en el último mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Las cifras demuestran que es a partir de los 74 años donde encontramos la verdadera brecha digital. El informe remarca que un 69,3% de las personas de entre 75 y 84 años no ha entrado nunca a Internet, una cifra que asciende al 87,8% en los mayores de 85 años. Este desconocimiento digital hace extremadamente complicado estar conectados en circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo.

El estudio destaca que las administraciones han focalizado sus esfuerzos en la extensión de las infraestructuras digitales más que en el conocimiento por parte de toda la población. En este contexto, pone algunos ejemplos de buenas prácticas de e-inclusión para los mayores entre los cuales destacan la asociación Canal Senior o la Fundación “la Caixa”, que lleva más de dos décadas formando a las personas mayores en la utilización de la tecnología de la comunicación de forma pionera.

Con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, ofrecen cursos en diversas áreas con enfoques eminentemente prácticos para ayudar a hacer la compra on-line, hacer trámites administrativos digitales o pedir servicios por internet.