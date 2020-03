Vicente del Bosque carga contra Fernando Alonso por el coronavirus: "Luego cotiza en el extranjero"

Vicente del Bosque ha hablado del tema de actualidad, el coronavirus, ante los micrófonos de 'El partidazo' de la Cope, aquí explicó que él para no aburrise se está dedicando a preparar "los papeles de Hacienda y pagos". Acto seguido, el exseleccionador de fútbol arremetió contra Fernando Alonso tras las críticas que hizo contra el Gobierno unos días antes.

El piloto español manifestó que España "iba por detrás de otros países en cuanto a medidas". "Que reaccionemos según evolucione la emergencia sanitaria... ¿Va a ser diferente en España?", se preguntaba.

Del Bosque: "Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social"

Unas palabras que no han gustado a Del Bosque, que ha aprovechado el momento para cargar contra él, indirectamente ya que no pronunició su nombre. "He visto que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos", señaló. Aunque el presentador, Juanma Castaño, trató de sacarle si se refería a Alonso, Del Bosque lo negó no queriendo entrar en polémicas.

"Lo digo como un hecho genérico, no va contra nadie. ¿O no es verdad? Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no se ha hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades, que tienen tanta preocupación como podemos tener cualquiera de nosotros", concluyó.