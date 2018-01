La nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la homosexualidad produce "patologías"

La nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, María Elósegui, cree que "quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a susexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías". Así lo aseguraba en una entrevista publicada por Almundi.org y destacada hoy por El Diario.

"Para muchos de estos, el sexo biológico y el género, es decir los roles sociales no están relacionados, de manera que podríamos construir nuestra identidad sexual al margen o de espaldas a nuestro sexo biológico. En el libro vemos cómo esa construcción de la identidad sexual al margen del sexo biológico es factible debido a la libertad humana y a que los seres humanos no estamos determinados por la biología. Pero el que lo podamos hacer (siempre dentro de unos márgenes, ya que no podemos cambiar nuestro ADN masculino o femenino), no quiere decir que el saldo sea positivo, sino que afectará a la construcción de la personalidad", explicaba en dicha entrevista.

En cuanto al matrimonio en las relaciones homosexuales, la jueza asegura que "el derecho no discrimina, simplemente trata de un modo diferente a lo diferente. Además hablar de uniones estables en ciertas relaciones resulta contrario a los datos sociológicos aportados por los mismos colectivos gays. Yo no tengo ningún empeño en nada, pero los datos son muy tozudos y al pan pan y al vino vino".

Ayer, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) eligió a María Elósegui Ichaso (San Sebastián, 1957) como nueva jueza española en este tribunal, nombramiento que recibe, ha dicho en una entrevista con Efe, con una "gran alegría", pero también como "una oportunidad" de llevar a la práctica muchos de los temas en los que ha estado trabajando durante años en su vida académica, resolviendo casos concretos de derechos humanos.