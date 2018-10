Andrew Lincoln se despide de 'The Walking Dead' después de nueve años como protagonista

Apenas un mes después de que The Walking Dead estrenase su novena temporada, la serie de la AMC ha revelado una de las noticias que marcarán un antes y un después en la ficción: el final de Rick Grimes, a quien da vida Andrew Lincoln, que ha permanecido como protagonista durante ocho años.

La despedida se verá en el episodio 'What Comes After' ('Lo que viene después'). Se estrenará el próximo 4 de noviembre en Estados Unidos, un día después en España. En el vídeo adelanto del capítulo, se puede vislumbrar cuál será el destino de Rick, quien aparece malherido a lomos de un caballo blanco y perseguido por una increíble horda de zombies.

Además, la última escena en la que se verá a Rick será prácticamente la misma imagen del cómic en el que se basa la ficción.

La emotiva carta de despedida de Andrew Lincoln

Andrew Lincoln ha aprovechado también para despedirse de la serie que lleva protagonizando casi una década. En este sentido, el actor ha escrito una emotiva que ha sido difundida por los medios estadounidenses especializados.

Un escrito que así comienza Lincoln: "Gracias por venir con nosotros a este viaje. Por los nueve años de miedo, angustia, ira y, seamos sinceros, tripas que habéis soportado al superar estos 115 episodios y sumando. Y por los servicios al periodismo que van más allá de cualquier nivel civilizado de resistencia humana".

Y prosigue: "A pesar de su gran volumen de muertos vivientes, esta es en realidad una historia continua sobre lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Personas sin nada en común descubriendo que lo tienen todo en común. Unidos en su búsqueda de humanidad y de un lugar al que llamar hogar. Una historia que, quizás, tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos".

Además, Andrew Lincoln reconoce en la carta que dar vida a Rick Grimes ha sido "el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera, y durante la mayor parte de esta década. La aventura más grande de mi vida profesional".