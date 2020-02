La calima obliga a cerrar el tráfico aéreo en Canarias y provoca varios incendios

El tráfico aéreo en las Islas Canarias ha sido suspendido provisionalmente debido a un fenómeno de calima, viento con polvo en suspensión procedente del Sahara. "En estos momentos no hay operaciones de llegada de vuelos en ninguna isla de Canarias debido a la calima y al viento", señala en Twitter Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos.

El empeoramiento de la meteorología en Canarias ha provocado que no se permita el tráfico aéreo hacia los aeropuertos del archipiélago y los aviones en ruta serán desviados a destinos alternativos, según Aena. En estos momentos, el aeropuerto de Gran Canaria y el de Lanzarote no aceptan vuelos ni de llegada ni de salida debido a que las condiciones de calima y visibilidad no permiten operar.

Asimismo, los vuelos interinsulares han quedado suspendidos y tan sólo los vuelos que estaban cerca de las islas han podido aterrizar en Fuerteventura y Tenerife Sur. Desde Aena se ruega a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos hasta que confirmen el estado de su vuelo con la aerolínea, pues en estos momentos no hay operaciones de llegada en ninguna isla debido a la calima y al viento.

Canarias es una de las principales zonas turísticas de España, con una importante afluencia de visitantes del norte de Europa en esta época del año, pero también españoles debido a los famosos carnavales que se celebran en las islas.

Además de la reducida visibilidad que causa la calima, en las islas se han registrado fuertes vientos, con un máximo en los 163 kilómetros por hora en las cumbres de la isla de Tenerife. El fenómeno de la calima ya afectó este sábado a los tres principales aeropuertos canarios (los dos de Tenerife y el de Gran Canaria), que estuvieron cerrados brevemente, lo que afectó a unos 230 vuelos.

Incendios en Tenerife

Recursos de emergencia intervienen en numerosos incendios en zona urbana en distintos puntos de Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Orotava y Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Desde este servicio piden máxima atención a los conductores que circulen a esta hora por la TF-5, en ambos sentidos, debido al humo generado por estos incendios y se ruega evitar desplazamientos innecesarios.

Según ha informado el Cabildo, la autopista ha quedado cortada en ambos sentidos entre La Matanza y Puerto de la Cruz y sólo se permite el paso de vehículos de emergencia. A las 16.00 horas hay prevista una rueda de prensa del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, para informar sobre la situación en la isla debido a la alerta por calima y viento.