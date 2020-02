Albert Rivera presentará su nuevo libro tras la Asamblea General de Ciudadanos

Un Ciudadano Libre. Este será el título del nuevo libro de Albert Rivera, que llegará a las librerías el próximo 31 de marzo. El que fuera líder de Ciudadanos esperará, por tanto, a que se celebre el 15 de marzo la Asamblea General de Ciudadanos, partido del que fue fundador y que lideró durante los últimos años hasta el mal resultado electoral del partido el pasado noviembre.

"Pronto os contaré mi historia... la historia de un ciudadano libre", ha indicado este lunes Rivera en Twitter, en una publicación que ha acompañado de una imagen en la que se especifica el título del libro y la fecha de publicación.

Pronto os contaré mi historia... la historia de un ciudadano libre. 😉📖 #31marzo#ciudadanolibrepic.twitter.com/jYt5AKoUmx — Albert Rivera (@Albert_Rivera) February 3, 2020

Será el tercer libro de Rivera, que en 2014 ya publicó Juntos Podemos y en 2015 El Cambio Sensato

Vida alejada de la política

Albert Rivera dimitió como líder de Ciudadanos en noviembre, tras los malos resultados electorales, y renunció al acta de diputado en la siguiente legislatura, abandonando de esta forma la política.

"Ya asumí que iba a asumir las responsabilidades. Nunca me he tapado la cara, siempre he sido valiente. La primera decisión es que dimito como presidente de Ciudadanos, el centro político existe y creo que por responsabilidad debo dimitir de ese cargo", anunció entonces el líder de Cs en sus últimas palabras al frente de la formación naranja.

La vida de Rivera ha dado un vuelco desde entonces. La novedad más importante es el embarazo de su pareja, la cantante Malú. Rivera hizo el anuncio en las redes sociales después de varias semanas de especulaciones sobre el estado de la artista.