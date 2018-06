El PP amenaza con enmendar sus propios presupuestos y otras noticias que nos deja el domingo

El PP amenaza con tumbar los PGE con las enmiendas "que vea oportunas"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha afirmado este domingo que el partido presentará en el Senado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que considere "oportunas", y no ha descartado que estas puedan afectar a acuerdos presupuestarios alcanzados con el PNV.

La visita del Papa, la primera estación del vía crucis judicial del PP de Rajoy

La sentencia de la Época I de la trama Gürtel, que ha provocado la moción de censura y la salida de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno no es, ni mucho menos, la última de las estaciones del calvario judicial que tendrá que afrontar el PP en los próximos meses.

Sánchez prepara un Gobierno del gusto de Podemos

Pedro Sánchez sigue trabajando en la configuración de su Consejo de Ministros que, según ha explicado la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, no va a incluir nombres de Podemos, pero tampoco va a "desagradar" a la formación morada, señalan distintas fuentes socialistas a Vozpópuli; "no habrá ministros a la contra, no tiene sentido".