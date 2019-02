Òmnium publica un vídeo en el que critica la democracia española

Òmnium Cultural ha publicado este sábado un vídeo criticando la democracia española en respuesta al de la campaña promocional 'This is the real Spain', publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para promocionar España como uno de los países más abiertos y modernos del mundo.

En un comunicado este sábado, la entidad cultural ha informado de que en su vídeo se muestra "la España real que no se parece a la oficial" y ha explicado que se integra en su campaña 'Judici a la Democràcia' ('Juicio a la Democracia'), de cara al juicio por el proceso independentista.

El vídeo "contrapone la visión de los valores vendidos por el Estado español a los casos de corrupción, el rescate a los bancos, la pobreza energética, la memoria histórica, el caso de 'La Manada', la extrema derecha, la retención del barco del Open Arms, los toros y las situación de los presos políticos", ha asegurado Òmnim.

Personalidades

En la campaña oficial aparecen personalidades como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el montañero y aventurero Jesús Calleja, el chef José Andrés, la bióloga molecular María Blasco, la directora de cine Isabel Coixet y el periodista Iñaki Gabilondo.

También aparecen figuras del ámbito internacional como el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría y el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.