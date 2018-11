LaLiga promociona el Girona-Barça en EE.UU. con la foto... de un partido en Wembley

LaLiga ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través de internet en favor de la celebración del partido entre el Girona y el Fútbol Club Barcelona del próximo semestre en Miami, contra el criterio hasta ahora de la FIFA y la Federación Española de fútbol.

La curiosidad de esta campaña, llamada "Bring Us The Game" (tráenos el juego, combinando el 'Us' de 'nosotros' en inglés con las iniciales de Estados Unidos en su idioma, U.S.) es que, la foto que la acompaña corresponde a un partido disputado en Wembley, escenario icónico de La Premier inglesa.

Lo llamativo es que es precisamente esa competición a la que el organismo de Javier Tebas pretende destronar como mayor generadora de ingresos a través de iniciativas como la de llevar el fútbol español a tierras estadounidenses.

La Liga launches petition to gather support for games in the United States (#BringUStheGame) by using a picture of @wembleystadium ... in London https://t.co/DHnbQESz5Zpic.twitter.com/Vots6o8bGy — Rob Harris (@RobHarris) November 1, 2018

Tras descubrir el error, la campaña cambió la foto de Wembley por la del Camp Nou, estadio del Barça.