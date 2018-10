Jesucristo Go: la versión religiosa de Pokémon Go que ha lanzado el Vaticano

"Follow to Jesus Christ and Go!". Esta es la frase con la que el Vaticano ha presentado su nuevo juego Jesucristo Go, con el que tratará de emular la versión de Pokemon Go, que se convirtió en el juego de más éxito durante el verano de 2016.

Es solo un paso más en la intención que tiene el Vaticano de modernizar sus métodos y de meterse de lleno en las nuevas tecnologías.

En qué consiste Jesuscrito Go

La app que ya está disponible tanto para Android como para iOs, es un juego de realidad virtual, que trata de buscar "personajes de la Biblia, a las advocaciones marianas o a los Santos", tal y como se explica en su vídeo de presentación.

El juego, además, es interactivo porque sirve para "encontrar nuevos amigos que se encuentren en la ciudad". Dispone también de un ranking en el que mediante puntos se busca el uso continuado de los usuarios que se la descarguen.

Pokemon Go supuso todo un fenómeno de masas a nivel mundo durante el verano de 2016. Tanto, que durante su primera semana, consiguió recaudar 14,4 millones de dólares.