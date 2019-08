Un coche vuelca, cae en la vía e interrumpe el tramo entre Tarrasa y Castellbell (Barcelona)

La circulación de la R4 de Rodalies entre las estaciones de Terrasa y Castellbell (Barcelona) se encuentra interrumpida la mañana de este jueves, desde las 6.45 horas, por la caída de un coche sobre la vía.

El tramo afectado es del servicio de la línea R4 Terrassa-Manresa, ha informado Renfe en una comunicación, y ha avisado de que está trabajando para habilitar un servicio alternativo por carretera.

Los Bombers de la Generalitat trabajan para retirar el coche de la vía, y han explicado en una publicación de Twitter que la causa de la presencia del coche ha sido un accidente con dos vehículos implicados.

Ens hem activat una dotació #bomberscat per atendre un accident amb dos vehicles implicats a prop del c/ Xiprer de Rellinars. Un dels turismes ha quedat bolcat a la via del tren. Cap persona atrapada. Ocupants atesos pel @semgencat. Es gestiona una grua per retirar el vehicle https://t.co/PjtUI2cRUc