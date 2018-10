12 terroríficas películas de Netflix para pasar la noche de Halloween

Apenas quedan unos días para Halloween. Marcas, plataformas comercios y un largo etcétera ya se están preparando para la fecha más terrorífica del año y Netflix no podía ser menos.

Y es que entre su amplio listado de series, películas y documentales nos encontramos con una selección de miedo que resultarán de lo más idóneo para la madrugada del miércoles 31 de octubre.

El mundo oscuro de Sabrina

Aquí hablamos, más bien, de una serie. Pero se trata de uno de los estrenos más esperados de este octubre. De hecho, sus 20 capítulos de la primera temporada bien pueden ocupar toda una noche de Halloween.

Netflix se ha encargado de dar un giro a la mítica serie de Sabrina, la bruja adolescente para darnos una bruja mucho más terrorífica. La ficción está basada en el cómic homónimo. En esta ocasión, Kiernan Shipka será quien de vida a la protagonista.

En esta ocasión, Sabrina tratará de conciliar su doble naturaleza mientras trata de sobrevivir a la adolescencia. En El mundo oculto de Sabrina, la bruja se verá obligada a enfrentarse a las fuerzas del mal que la amenazarán a ella, a su familia y amigos.

Verónica

Turno ahora para uno de los títulos españoles más terroríficos de los últimos años. Verónica está dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Sandra Escacena,Bruna González y Claudia Placer.

Verónica está basada en una historia real que tuvo lugar en el madrileño barrio de Vallecas en los años 90. Tras hacer una ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia.

La cinta estuvo nominada a 7 premios Goya y 6 premios Feroz.

El amanecer de los muertos

Película estadounidense de terror y ciencia ficción dirigida por Zack Snyder. El amanecer de los muertos es otro de los títulos que podemos encontrar en Netflix para celebrar este Halloween.

La cinta narra la historia de una inexplicable plaga que ha asolado el planeta. Los muertos se han convertido en unos temibles zombies que necesitan carne y sangre humana para sobrevivir.

En Wisconsin, un grupo de personas logra escapar de la plaga. Así, tratan de salvar la vida refugiándose en un centro comercial, donde deben aprender no sólo a protegerse de las hordas de zombies, sino también a convivir.

El rito

El rito es una película estadounidense dirigida por Mikael Håfström y protagonizada por Anthony Hopkins. Un título muy a tener en cuenta para la noche de Halloween.

En esta cinta nos encontramos con Michael Kovak, un seminarista que decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano. Esto hace que empiece a dudar de su fe, lo que le enfrentará a terribles fuerzas demoniacas. Además, en Roma conocerá al Padre Lucas que le mostrará el lado oscuro de la Fe.

Insidious

Insidious de James Wan nos cuenta la historia de Josh, su mujer Renai y sus tres hijos. Una familia que acaba de mudarse de casa. Tras un accidente, uno de los pequeños entran en coma. Todo al mismo tiempo que empiezan a producirse en la casa fenómenos extraños que los atemorizarán.

La Huérfana

Entre las películas de Halloween no podía faltar La huérfana. Cinta dirigida por Jaume Collet-Serra que mezcla terror, intriga y thriller.

Este largometraje se centra en el momento en el que Kate y John Coleman pierden el bebé que estaban esperando y todo a su alrededor se derrumba.

El matrimonio, entonces, empieza a debilitarse mientras que Kate comienza a sufrir pesadillas, miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se dirige a un orfanato local con la intención de adoptar a un niño.

Allí se sienten extrañamente atraídos por Esther. El problema llega cuando la joven llega a casa de los Coleman y empiezan a ocurrir cosas extrañas.

Múltiple

En Múltiple nos encontramos con un thriller de terror psicológico que nos muestra a Kevin, un joven que posee un trastorno de 23 personalidades diferentes. Entre ellas, aún queda una por emerger y está decidida a ser la primera y dominar a todas por encima. Tanto es así, que esta personalidad de Kevin le obliga a raptar a tres chicas adolescentes.

El apóstol

El apóstol de Gareth Evans es otra de los largometrajes con el que celebrar Halloween. Una cinta que nos remonta hasta el año 1905 a una isla remota a la que tendrá que ir Thomas Richardson para rescatar a su hermana que ha sido secuestrada por un secta religiosa.

Sombras tenebrosas

Sombras tenebrosas es otra de las cintas dirigidas por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp que puede resultar de gran utilidad para ambientar la noche del 31 de octubre.

En 1752, los Collins y su hijo Barnabas zarpan de Liverpool con destino a América para librarse de la misteriosa maldición de su familia.. Con el paso de los años, Barnabas (Johnny Depp) se convierte en un hombre rico y poderoso que comete el error de romperle el corazón a Angelique Bouchard (Eva Green).

Ella, que es una bruja, lo condena a un destino peor que la muerte: lo convierte en vampiro y lo entierra vivo. Dos siglos después, en 1972, Barnabas consigue salir de su tumba y se encuentra con un mundo irreconocible.

Saw

Y en esta selección no podía faltar la mítica Saw. Por eso, Netflix nos trae dos de toda su larga colección de títulos: Saw V y Saw VI.

En ambas podemos ver como el legado de Jigsaw continúa proponiendo escalofriantes pruebas a diversos grupos de personas.

La profecía

Una de las películas de terror por excelencia: La Profecía tampoco podía faltar entre las cintas que ver en Halloween.

Cuando Kathy Thorn da a luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, que tiene un origen satánico. El horror empieza cuando, en el quinto cumpleaños de Damien, inesperadamente, su niñera se suicida.

Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert, por fin, se dé cuenta de que el niño que han adoptado es el Anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía.

No respires

Por último, No respires una cinta más actual que la anterior. En esta ocasión, unos jóvenes ladrones se ponen como objetivo robar un ciego solitario que tiene una fortuna oculta. Eso sí, tan pronto como entran en su casa serán conscientes de su error. Su intención en vez de robar, será ahora sobrevivir.