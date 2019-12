Greta Thunberg: "El mundo está despertando lentamente ante la crisis climática"

La activista sueca Greta Thunberg, que el viernes participó en una multitudinaria manifestación en Madrid contra el cambio climático, destacó hoy el éxito de esa convocatoria y aseguró que "el mundo está despertando lentamente ante la crisis climática".

"500.000 personas marcharon en Madrid anoche. Este es el comienzo del cambio", aseguró en su cuenta de la red social Twitter la joven activista, quien llegó a ayer a la capital de España para participar en la Cumbre del Cambio Climático (COP25) que organiza Naciones Unidas hasta el próximo 13 de diciembre.

500’000 people marched in Madrid last night. This is the beginning of change! The world is slowly waking up to the climate and environmental crisis. Soon the people in power can no longer get away with ignoring the science. #cop25#fridaysforfuture#climatestrikepic.twitter.com/9WVhdbuxDL