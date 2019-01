El anuncio de Gillette que reclama acabar con la 'masculinidad tóxica' y que ha desatado un boicot contra la marca

La nueva polémica en redes sociales viene servida de Gillette. La marca de cuchillas publicó el pasado domingo un anuncio en el que denuncia la 'masculinidad tóxica', que según el clip, se explica como las actitudes como las agresiones sexuales, la homofobia o la violencia y que se relacionan, socialmente, con el género masculino.

El spot publicitario viene acompañado del lema 'Nosotros creemos' y en el se pueden ver noticias sobre el movimiento #MeToo y una sucesión de imágenes en las que se muestra el sexismo en películas o peleas entre chicos, etc. Todo con una voz de off que dice frases como "los niños que lo están viendo hoy, serán los hombres del mañana" o "No podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo. No podemos reírnos, teniendo las mismas viejas excusas"

“Boys will be boys”? Isn’t it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBepic.twitter.com/hhBL1XjFVo — Gillette (@Gillette) 14 de enero de 2019

Críticas al anuncio de Gillette

Desde su publicación, el anuncio no ha pasado desapercibido, generando así, una enorme polémica en redes sociales. Tanto que durante la mañana de este martes, Gillette se ha convertido en primera tendencia en redes sociales.

Según explica, The Guardian, la revista de extrema derecha The New American criticó duramente el anuncio y dijo que "refleja muchas suposiciones falsas" y que "los hombres son el sexo más salvaje, lo que explica su peligrosidad, pero también su dinamismo".

Además, la publicación sostenía que el vídeo de Gillette no hacía más que meter a todos los hombres en un mismo saco de "acosadores sexuales" o "matones violentos".

También desde el ala más conversador de la política estadounidense han vertido numerosas criticas sobre la campaña publicitaria. Por ejemplo, el presentador Piers Morgan escribía el siguiente tuit: "He usado cuchillas Gillette durante toda mi vida adulta, pero esta chorrada de postureo ético y corrección política puede que me haga decantarme por una compañía menos dispuesta a alimentar el actual y patético asalto global contra la masculinidad. Dejad que los niños se comporten como malditos niños. Dejad que los hombres se comporten como malditos hombres".

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity. Let boys be damn boys. Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4 — Piers Morgan (@piersmorgan) 14 de enero de 2019

Desde entonces, cantidad de hombres que se han sentido ofendidos han llegado incluso a lanzar una campaña de boicot contra Gillette, al considerar al anuncio "insultante" hacía los hombres.

Una muy buena oportunidad para probar la BIC Flex 5.#BoycottGillette — Jose Ventura (@joseventura07) 14 de enero de 2019

Eso sí, no todo han sido críticas, algunos hombres también se han mostrado a favor del anuncio de Gillette, al asegurar que el género masculino también debe "exigirse responsabilidades".

La versión de Gillette

Por su parte, la marca Gillette ha querido dar su versión del anuncio, asegurando que la campaña no hace más que promover “versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser un hombre”.

De hecho, la marca de cuchillas ha asegurado que donará tres millones de dólares a lo largo de los próximos tres años a organizaciones sin fines de lucro con programas “diseñados para inspirar, educar y ayudar a los hombres de todas las edades a lograr su mejor versión"