El FBI localiza un nuevo paquete sospechoso enviado a un millonario afín al Partido Demócrata

El FBI ha anunciado este viernes que ha localizado un nuevo paquete sospechoso que en esta ocasión se envió a Tom Steyer, un millonario de California afín al Partido Demócrata que ha llegado a abogar por iniciar un proceso de 'impeachment' contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

"El FBI ha confirmado que ayer por la noche se recuperó un paquete en California, similar en apariencia a los otros, dirigido a Tom Steyer", ha informado la Oficina de Investigación Federal en su cuenta oficial de la red social Twitter.

“The FBI has confirmed a package was recovered last night in California, similar in appearance to the others, addressed to Tom Steyer.”