Errejón la lía al hablar de "fútbol base" y las jugadoras se lo recriminan

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, se ha metido en un lío con un comentario en Twitter sobre un partido de fútbol femenino.

En el tuit, Errejón dijo estar "disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo!", pero se encontró con una tajante respuesta desde el entorno de las propias jugadoras.

Disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo! pic.twitter.com/o7ir994yaW — Íñigo Errejón (@ierrejon) 17 de noviembre de 2018

"Gracias por acercarte a la ciudad deportiva Iñigo, pero lo que has presenciado hoy no es fútbol base, si no fútbol de élite practicado por profesionales", le recriminó Cristina Auñon, jugadora del Rayo Vallecano.

Gracias por acercarte a la ciudad deportiva Iñigo, pero lo que has presenciado hoy no es fútbol base, si no fútbol de élite practicado por profesionales.#LigaIberdrolahttps://t.co/NXCnsHDdHU — Cristina Auñon (@Caunon) 17 de noviembre de 2018

"Espero que hayas disfrutado del partido, pero déjame matizar que fútbol base fútbol base... no es. Es fútbol de Primera División, algunas chicas son jóvenes, peor vamos, que lo que has visto es un partido de @LigaIberdrola . Imagino que ha sido un lápsus", le ha retrucado por su parte María Vázquez, madre de otras dos jugadoras.