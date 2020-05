¿Quién es el exfutbolista del Real Madrid Edwin Congo, detenido en una operación antidroga?

Edwin Congo, de 43 años, es exfutbolista del Real Madrid y colaborador del programa ‘El chiringuito’. El jugador sorprendió a todos este martes después de que se conociera que había sido detenido en Madrid por los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes durante una operación internacional contra el tráfico de drogas, cocaína concretamente, en la que han sido arrestadas otras nueve personas. Congo fue puesto en libertad con cargos tras tomar declaración y en los próximos días el ex futbolista será citado por el juez.

Tras ello, el colombiano, -con nacionalidad española-, quiso dar su versión y defender su inocencia en el programa en el que trabaja, presentado por Josep Pedrerol. “Yo no tengo que ver con el tráfico de cocaína en absoluto, yo simplemente trato de realizar actividades para poder ganarme la vida y yo me he dedicado, con una de las personas que está en las fotos que me mostraban a tener negocios con esmeralda, porque él tiene todos los títulos de esmeraldero y tiene posibilidad de traer tanto esmeralda como oro de Colombia para aquí. Con esa persona me he sentado y otras muchas otras personas que les interesa el negocio de la esmeralda y quieren tenerla”.

"Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda pero estoy en casa...tranquilo. Me han hecho una serie de preguntas y, al terminar, he regresado a casa. Soy una persona libre de algún problema", declaraba en televisión.

El pasado de Edwin Congo y su fichaje por el Real Madrid por 5 millones de euros

Edwin Congo ha pasado por muchos equipos de las principales ligas europeas como el Levante, -en el que estuvo cuatro temporadas-, el Valladolid, el Sporting de Gijón, en el Recreativo de Huelva, el Toulouse o el Vitoria Guimaraes, pero realmente su fama llegó cuando entró a formar parte del Real Madrid, equipo al que llegó en 1999.

Fue uno de los fichajes más sonados de la temporada ya que el club madridista fichó a este jugador del Once Caldas de Colombia, -club en el que debutó-, a cambio de cinco millones de euros. Esto lo convirtió en la segunda venta más cara de un equipo colombiano, después del fichaje de Víctor Hugo Aristizábal por el Valencia C. F.

Después fue cedido al Real Valladolid donde pasó la temporada 1999-2000 y la siguiente estuvo en el Vitória de Guimarães y el Toulouse. En la temporada 2001-02 permaneció en el Real Madrid, aunque no jugó ningún partido. Al final de esta, se incorporó al Levante U. D., donde pasó cuatro temporadas.

En la temporada 2006-07 fichó por el Real Sporting de Gijón, donde anotó once goles. Después fichó por el Recreativo de Huelva, el Olímpic, de Tercera División, en la U. D. Benissa, en categoría Preferente, y en el Paiporta C. F., equipo que milita en la Primera Regional de Valencia.