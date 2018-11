Día del soltero: por qué es mucho mejor estar sin pareja

Sería un poco injusto que existiese el día de los enamorados, ergo San Valentín, y no hubiese un 'día del soltero'. Sí, es un invento chino, como casi todo, pero los que no tenemos pareja tenemos que celebrar también algo. (Y Tinder no cuenta, que ahí todos los días es fiesta).

El 11 del 11 es el día de salir a las calles y sacar pecho. Sí, no hay pareja, ¿y qué? Las personas casadas o enamoradas de otro individuo suelen mirar por encima del hombro a los solteros, como sintiendo pena o compasión. O quizá sea el propio 'single' el que siente tristeza de sí mismo. O quizá lleve mal la soledad.

Afortunadamente, la ciencia parece estar del lado de los solteros.

Los solteros tienen mejores amigos

Desde hace más de una década, no son pocos los estudios que han demostrado que es mucho mejor no tener pareja que tenerla. En 2015, los científicos Natalia Sarkisian y Naomi Gerstel descubrieron que los 'singles' no solo eran más propensos a tener relaciones sociales más fuertes, sino que además tendían a proporcionar y a recibir ayuda de su círculo más cercano más que sus iguales casados.

Unas conclusiones que no variaron cuando se incluían factores como la raza, el género y los niveles de ingresos. En pocas palabras, "estar soltero aumenta las conexiones sociales tanto en mujeres como en hombres", escribieron ambas en su artículo.

Están más 'buenos'

Además de tener un mejor círculo social, los 'singles' están más en forma. Así lo reveló un estudio realizado en 2015 por la revista 'Social Science and Medicine', recogido por 'Business Insider'. Los investigadores encuestaron a 13.000 personas de entre 18 y 64 años, y descubrieron que las personas solteras hacían mucho más ejercicio por semana que los casados o emparejados.

Los casados pesan alrededor de 2,2 kilos más que los solteros

Además, las personas investigadas tenían un IMC más bajo que sus iguales 'enamorados'. Los que habían dado el 'sí quiero' pesaban alrededor de 2,2 kilos más que los solteros.

Una personalidad más fuerte

Además de todo ello, los 'singles' suelen ser más creativos y disfrutan más de su libertad. El tiempo que estas personas dedican a sí mismos, y no en hacer felices a otras personas, puede ser la clave para conocerse mejor y, por tanto, desarrollar una personalidad más fuerte.

Así lo demostró Bella DePaulo, de laAsociación Americana de Psicología. La psicoterapeuta presentó pruebas que revelaban que los 'singles' tenían más autodeterminación, y más posibilidades de experimentar un crecimiento personal y psicológico.

Si estás soltero... ¡felicidades!