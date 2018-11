El cómico Dani Mateo incendia las redes por sonarse los mocos con la bandera de España

El cómico Dani Mateo ha puesto patas arriba las redes sociales tras su 'sketch' en el programa El Intermedio de La Sexta en el que se sonaba los mocos con la bandera española.

Mateo se ha excusado a través de su perfil de Twitterdiciendo que "nunca" quiso ofender con el controvertido gesto. Las críticas y los insultos se han sucedido en las últimas horas, hasta el punto que el también actor ha decidido alejarse un tiempo de las redes.

Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo.