Condenado a dos años de cárcel por abuso sexual a un niño de cinco años en Mallorca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este miércoles a un hombre de 57 años a una pena de dos años de cárcel por abusar sexualmente de un niño de cinco años en un municipio de Es Raiguer (Mallorca).

En el juicio celebrado esta mañana, defensa y Fiscalía han alcanzado un acuerdo por el que el hombre ha reconocido los hechos, ha pedido perdón a la familia y ha dicho estar arrepentido. El acusado era un amigo de la familia y habitualmente visitaba su casa para cuidar del menor.

Contestando a las preguntas de la Fiscalía, el hombre ha admitido que entre agosto y septiembre de 2017, en el domicilio del menor, le realizó tocamientos en el área genital. Según su versión, estaba "jugando con él" o "duchándolo". "No sé qué me pasó", ha añadido. La defensa ha renunciado al interrogatorio. Tras hacer salir al acusado de la sala, ha comparecido la madre del menor, que se ha mostrado conforme con el acuerdo si bien ha manifestado que las disculpas del acusado no le valen "de nada".

Atenuante por confesión y disculpas

La Fiscalía ha pedido apreciar como atenuantes la confesión y el perdón como reparación del daño. Así, el hombre ha sido condenado a dos años de cárcel -anteriormente se le pedían seis- como autor de un abuso sexual a menor de 16 años. La pena ha sido suspendida por plazo de tres años siempre que el hombre no vuelva a delinquir y pague la responsabilidad civil -una indemnización de 2.000 euros por los daños morales-.

Además, se le impone una medida de alejamiento respecto al menor por diez años, y una medida de libertad vigilada por ocho años. También quedará inhabilitado por diez años para cualquier profesión u actividad que conlleve contacto con menores. Las partes han renunciado a recurrir la sentencia por lo que ha sido declarada firme.