Carlos Bardem sigue los pasos de su hermano y se enzarza con Maroto en redes

Los hermanos Bardem han enfocado el blanco de sus críticas en los políticos del Partido Popular. Si el viernes pasado era Javier el que llamaba "estúpido" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por "querer revertir" Madrid Central durante un acto de protestas climáticas, ahora ha sido el turno de Carlos.

El también actor ha atacado a Javier Maroto, que ha calificado el comportamiento de los Bardem de "protagonismo oportunista". "No me acordaba del protagonismo oportunista de los Bardem desde aquel forzado “no a la guerra” o algo así. Ahora resulta que se baja de un vuelo business class (que no contaminan casi nada..) para, tratando de insultar al alcalde de Madrid, volver a intentar salir en la tele", ha dicho Maroto en un tuit recogido por Vozpópuli.

Carlos Bardem le ha respondido "forzado fue meternos en una guerra atroz a base de mentiras. Forzado, si tuvieras vergüenza, es militar en un partido corrupto, gobernar junto a homófobos y empadronarte donde no te conocen para seguir trincando.

En el caso de Javier Bardem, se disculpó al día siguiente con el primer edil de Madrid.