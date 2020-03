Quién es Camille Paglia, la "feminista amazónica" que defiende Álvarez de Toledo

“Soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia, es el feminismo que reivindico, y cada uno puede ser de lo que quiera”. Así se declaraba este pasado martes la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, desmarcándose de las manifestaciones del 8 de marzo y alegando que no comparte el feminismo imperante en España, ¿pero qué es el feminismo amazónico y quién es Camille Paglia?

Camille Paglia (Nueva York, 1947) es una escritora y profesora de Humanidades en la Universidad de las Artes de Filadelfia. Con la publicación de su ensayo ‘Sexual Personae’ en 1990 causó un gran revuelo y se ganó la enemistad de un buen número de feministas. En el libro llega a afirmar que si la civilización hubiera quedado en manos de las mujeres “seguiríamos viviendo en la cueva”. Defiende que son los hombres los que proporcionan “el confort necesario, la conveniencia y el tiempo” para que las mujeres puedan escribir libros o tengan trabajo.

Según ha explicado en varias ocasiones, Paglia se opone “a las protecciones especiales para la mujer, como cupos de trabajo o procedimientos particulares que favorecen solo a las mujeres durante las demandas de agresión sexual” porque desde su punto de vista “infantilizan a la mujer”.

"No considera que las mujeres nacemos víctimas"

No es la primera vez que Álvarez de Toledo dice identificarse con el feminismo de Camille Paglia. En agosto del año pasado, preguntada sobre si es feminista, la portavoz del PP respondió lo mismo que este martes, que se identifica con el feminismo de la autora estadounidense. “Un feminismo amazónico, que no considera que las mujeres nacemos víctimas ni que todos los hombres son agresores por definición y que no le gusta nada que a los hombres los criminalicen por el mero hecho de ser hombres”, explicó entonces.

En palabras de la propia Paglia, este feminismo que ella reivindica "se basa en el empoderamiento del individuo". "Las mujeres no deben retroceder a un pasado prefeminista para convertirse en sujetos pasivos del Estado”, aseguraba en una entrevista publicada en la agencia alemana DW. La escritora considera que se necesitan mujeres "entrenadas" en su filosofía de feminismo de las amazonas, es decir, que para ser libres e iguales a los hombres deben ser conscientes de que "el mundo es peligroso".