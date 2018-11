Ana Julia Quezada utilizó a un amigo como coartada para despistar a los investigadores del caso Gabriel

Ana Julia Quezada, la autora confesade la muerte del pequeño de 8 años, Gabriel, trató de utilizar a un amigo suyo como coartada para disipar todas las sospechas que la señalaban como culpable durante la investigación del crimen.

Así lo ha confesado Ana Julia durante el juicio. Se trata, pues, de unas imágenes que ha publicado el programa de la mañana de Antena 3, Espejo público, que ha desvelado que la culpable del asesinato se ha sentado frente al juez hasta en tres ocasiones, de las cuales sólo una se ha mostrado arrepentida.

Durante una de las vistas, Ana Julia Quezada ha asegurado que el día en el que cometió el crimen fue a ver a su amigo Juan Carlos. "Somos muy buenos amigos", ha explicado Ana Julia. "Fui a su casa el mismo día", explica la culpable confesa que apostilla, además, que lo que no hizo fue llamarle por teléfono.

"Yo le dije [a Juan Carlos] que si había visto a Gabriel. Él me dijo que ese día no le había visto", ha explicado Ana Julia ante el juez.

Así confesó Ana Julia Quezada el crimen

La única vez que Ana Julia mostró arrepentimiento por los hechos fue cuando confesó el crimen. Momento en el que echó a llorar mientras recordaba lo que hizo.

"Lo he perdido todo. He perdido a Gabriel, a mi hija, a Ángel", decía entre sollozos, para acto seguido relatar así los hechos: "Le dije, 'Gabriel dame el hacha que te vas a hacer daño. Que te puedes hacer daño'. Y me dice, 'no, no te la doy que siempre me estás mandando, y yo no quiero que me mandes. Que eres fea, que yo quiero que dejes a mi padre, yo quiero que mi padre se case con mi madre y que te deje a ti. Que tienes la nariz muy fea. Que yo no te quiero'".

Ana Julia relata que tapó la boca del niño para que le dejara de insultar. "Cuando le quité la mano, ya no respiraba".

Según ha explicado Espejo Público, durante las tres vistas, Ana Julia Quezada ha cambiado completamente de actitud. Pues ha pasado de confesar entre llantos y sollozos el crimen que cometió a adoptar una postura totalmente fría y distante, sin contestar ninguna pregunta.