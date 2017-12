Cataluña, presupuestos y financiación autonómica: los retos políticos de 2018

España cierra un 2017 marcado por la crisis independentista en Cataluña. El complejo escenario postelectoral en el que los partidos separatistas podrán conformar un nuevo Gobierno de la Generalitat marcará el inicio del curso político con la constitución del Parlament el 17 de enero. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no podrá dejar de lado asuntos que hasta ahora han permanecido disimulados tras el conflicto catalán.

La reforma del modelo de financiación autonómica o el futuro del sistema público de pensiones volverán a la mesa de debate en 2018, aunque el objetivo prioritario del Gobierno pasa por recabar apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogar las cuentas públicas de este año ante la falta de respaldo parlamentario.

Al mismo tiempo, 2018 servirá para sentar las bases del nuevo ciclo electoral que tendrá lugar con elecciones autonómicas, municipales y europeas en 2019; la antesala de las generales de 2020. El nuevo curso estará marcado por la voluntad de Ciudadanos y de Podemos de impulsar una reforma de la ley electoral a la que se resisten los partidos tradicionales.

A nivel judicial, la investigación del Tribunal Supremo sobre el 'procés' será la protagonista de 2018. Pero también será un año en el que se conocerán importantes sentencias. Después de que Rajoy pasase por el banquillo de la Audiencia Nacional como testigo en el juicio de la trama Gürtel, en los próximos meses se dará a conocer el veredicto de ese proceso y del otro gran caso de corrupción: los ERE de Andalucía. De momento, el 9 de enero se reanuda el juicio oral.

El nuevo 'Govern'

Las elecciones catalanas no han servido para despejar incógnitas sobre el camino que tomará el conflicto en Cataluña a partir de ahora. El presidente del Gobierno ha fijado el 17 de enero como la fecha para que se constituya el nuevo Parlament. A partir de entonces, se abrirá un plazo de diez días para la sesión de investidura, sobre la que penden muchas dudas. Lo que sí se despejará el 4 de enero es el futuro del exvicepresidente encarcelado Oriol Junqueras. Su posible puesta en libertad podría dar un giro a la trama, mientras el expresidente Carles Puigdemont permanece huido de la Justicia en Bélgica.

La incertidumbre política generada por la crisis independentista ha acarreado un perjuicio económico directo para Cataluña que puede extenderse al resto de España en un momento en el que los indicadores macroeconómicos comenzaban a repuntar tras largos años de recesión. El Gobierno mantiene el optimismo para el próximo año y continúa con su objetivo de rebajar la cifra de paro al 11% en 2020 y alcanzar el equilibrio presupuestario al final de legislatura. "La única sombra que se cierne cobre la economía es el factor de inestabilidad que genera la política en Cataluña", aseguró Rajoy en su balance de fin de año desde La Moncloa.

La financiación autonómica

Una de las grandes asignaturas pendientes que deberá abordarse en este 2018 será la reforma del modelo de financiación autonómica, después de que el Gobierno lleve aplazando su revisión desde 2014. El equipo de Rajoy ha sido partidario de retrasar un poco más el debate a la espera de las elecciones en Cataluña, en aras de conseguir un mayor consenso político y para poder incorporar a los representantes catalanes que habían declinado participar.

Un grupo de expertos entregó en julio al Ministerio de Hacienda sus propuestas de reforma. Ahora, las comunidades también están planteado sus peticiones. Cristóbal Montoro deberá después convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera que las valore. El cambio legislativo necesitará de la participación del PSOE. Tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como el jefe del Ejecutivo abordaron este asunto en su reunión del pasado jueves en La Moncloa.

Presupuestos Generales

Lo que no podrá esperar es la aprobación de las cuentas públicas para 2018, después de que el Gobierno se haya visto obligado a prorrogar las del anterior ejercicio ante la falta de respaldo parlamentario. El Ejecutivo deberá emplearse a fondo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el apoyo de fuerzas políticas como el PNV y de los dos diputados canarios. A partir de enero se retomarán los contactos con las cuentas ya prorrogadas por sexta vez desde que se aprobó la Constitución en 1978.

La crisis catalana y la aplicación del artículo 155 hizo que los nacionalistas vascos se negarán a seguir con las reuniones para negociar los presupuestos hasta que se despejase el escenario en Cataluña. Hasta que no se forme gobierno y se desactive el 155, el PNV no volverá a sentarse a la mesa. Si mantuvieran su negativa y no se consiguen sacar adelante una nuevas cuentas, Rajoy podría verse obligado a hacer otra prórroga para 2019 que le dejaría en una situación muy débil para gobernar. De momento, tiene asegurado el respaldo de Ciudadanos, siempre que cumpla con las condiciones del preacuerdo alcanzado con la formación naranja, en el que se incluye la equiparación salarial para los cuerpos policiales o una rebaja del IRPF.

El futuro de las pensiones

A lo que no ha afectado la ausencia de nuevas cuentas públicas es al crecimiento de las pensiones por quinto año consecutivo. El Consejo de Ministros aprobó este viernes mediante real decreto una subida del 0,25%, el mínimo que el Gobierno fijó por ley en la reforma de 2013. La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso continuará a lo largo de 2018 con la ronda de comparecencias para debatir y proponer soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema público.

En cualquier caso, después de casi un año de trabajos, las posiciones políticas de los grupos se encuentran muy enconadas, sobre todo en lo que se refiere a la fórmula de revalorización. De momento, el Ejecutivo no tiene decidido la fórmula que utilizará para abonar las dos pagas extraordinarias de 2018. Para la extra de diciembre utilizó 3.586 millones de euros del Fondo de Reserva, junto a los 4.206 millones que restaban aún del préstamo del Estado.

La antesala de las autonómicas

El 2018 será, sin duda, un año en el que los partidos empezarán a sentar las bases para el ciclo electoral no sólo autonómico y municipal, sino también europeo, que tendrá lugar en 2019. Las elecciones catalanas se han jugado en clave totalmente nacional. Aunque muchos dudan de que los resultados sean extrapolables al conjunto del Estado. Por lo pronto, Ciudadanos ha salido reforzado de la cita con las urnas, mientras que el PP se ha quedado sin grupo parlamentario en la cámara catalana y siendo una fuerza minoritaria.

Las urnas tampoco han dejado en buena posición a Podemos, que venía arrastrando malos datos en las últimas encuestas. El nuevo curso político traerá de la mano nuevas iniciativas parlamentarias con los que los de Pablo Iglesias tratarán de dar un giro a su estrategia. Sin embargo, se encontrarán con toda probabilidad con los vetos del Gobierno en la Cámara Baja a iniciativas legislativas que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos. En los primeros 13 meses de legislatura sólo han salido adelante 38 normas, la mayoría de ellas mediante decreto ley urgente. Asimismo, se han frenado más de 45 proposiciones de ley impulsadas por la oposición.

Por su parte, el PSOE tratará de que la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico propuesta en el Congreso eche a andar cuanto antes, a pesar de que desde el PP han enfriado las expectativas de que sirva para abordar el debate de la reforma constitucional. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pondrá en marcha en enero una gira de "asambleas abiertas" por España para dibujar la alternativa de su partido para el modelo de pensiones y afianzar su nuevo proyecto de oposición.