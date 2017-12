La idea ya viene rondando las redes desde hace muchos meses. Pero estas navidades, tras los resultados de las elecciones catalanas, que han otorgado una cómoda mayoría parlamentaria al independentismo, varias figuras de Ciudadanos y próximas a Societat Civil Catalana (SCC), han desempolvado de nuevo la idea de Tabarnia, un neologismo para representar a la zona costera de Barcelona y Tarragona, apenas unas comarcas catalanas que, pese a ser un espacio pequeño, concentran a la mayor parte del PIB y de la población catalana.

Por ejemplo, Juan Carlos Girauta (portavoz de Cs en el Congreso o Josep Ramon Bosch, expresidente de la plataforma constitucionalista, lo movieron durante los últimos días, pero este día de San Esteban, fiesta en Cataluña, ha sido la futura líder de la oposición Inés Arrimadas quien ha dado carta de naturaleza a Tabarnia.

El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad 👉🏼 ¿Qué es Tabarnia? https://t.co/XjArp52WTD — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 de diciembre de 2017

Mucho más allá ha ido Girauta: "La idea de Tabarnia nos salvará"

Cuando Canadá condicionó su divisibilidad a la divisibilidad de los territorios escindidos, se acabó el problema quebecois. España es indivisible, pero si algún día fueran mayoría los del referéndum de independencia, la idea de Tabarnia nos salvará. Poca broma. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 26 de diciembre de 2017

La idea, promovida por la entidad Barcelona is not Catalonia, explica en su página web que con esta iniciativa de nueva autonomía aúna a "más de un centenar de agrupaciones, asociaciones y empresas de todos los ámbitos de Barcelona" que consideran que la secesión de España es "profundamente negativa para los intereses de Catalunya en general y de los ciudadanos de Barcelona en particular" .

Si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo. Prefiero diversidad y unión. https://t.co/sHEn2ZL2oF — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de diciembre de 2017

Así las cosas, la plataforma aboga por un 'referéndum' "como hizo Inglaterra con Escocia", un "tabarnexit" en 2019, para dejar claro que 'Tabarnia' no quiere lo mismo que la Catalunya rural que apoya al independentismo.

Para no llevar a equívocos: la bandera de Tabarnia es una mezcla entre las banderas de Tarragona y Barcelona (por razones obvias). El día que toda Tsbarnia las tenga en el balcón ¿te imaginas la cara que se les va a quedar a los de la estelada? #Tabarnexit#Bcnisnotcat#Tabarniapic.twitter.com/rl06MHcu4j — Bcnisnotcat (@Bcnisnotcat_) 23 de diciembre de 2017

Tabarnia pasaría así a ser una nueva 'autonomía' formada por el Tarragonès, el Baix y el Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental, y el Maresme. Los hechos diferenciales que unirían a estos distritos, aseguran los defensores de la iniciativa, vienen dados por “una alta densidad de población; intensa relación comercial con el resto de España; orgullo por el bilingüismo; mentalidad abierta, mayor renta y mayoría de votos no separatistas".

Los resultados del 21D no alumbran una diferencia contundente

Pese a la reivindicación de Barcelona is not Catalonia, cabe reseñar que los resultados del 21D no han alumbrado una diferencia 'contundente' en votos entre el separatismo y el constitucionalismo en las comarcas que compondrían "Tabarnia".

Sin ir más lejos, en la futura capital de Tabarnia, Barcelona, Ciudadanos, PSC y PP han sumado poco más del 43% de los votos, y las fuerzas independentistas, más del 45%, un resultado similar al que se produjo en el Tarragonès. En el Maresme, incluso, la triada constitucionalista no ha llegado siquiera al 40%, mientras que en Alt Penedès apenas han superado el 30%.

Por otra parte, eso sí, en la comarca del Barcelonès, los constitucionalistas han conseguido más del 48% y los tres partidos independentistas, menos del 41%, de forma similar a lo que ha ocurrido en Baix Llobregat, donde la suma de Cs, PSC y PPC ha obtenido el 55% de los apoyos.