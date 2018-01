El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha intentado desmarcarse del debate suscitado por la posible detención de Carles Puigdemont durante su viaje a Dinamarca, a donde se ha desplazado para participar en un debate sobre la situación política en Cataluña.

"¿Sabes por qué todo está lleno de fotos de Puigdemont en un vuelo de Ryanair? Muy fácil. Porque todo el tiempo que se hable de estas chorradas no se habla de esto de aquí abajo, de sus responsables, de los que los mantienen en el Gobierno y de los que no los quieren echar".

Así se expresaba el dirigente de la formación morada a primera hora de la mañana en su perfil de la red social Twitter, refiriéndose al informe de Oxfam Intermon que asegura que la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres.

En la misma línea se expresaba horas más tarde ante las cámaras durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido. Tras ser preguntado por el viaje de Puigdemont, aseguraba que la polémica suscitada por su posible detención es un "debate de abogados que se planteaba en "términos muy ajenos a los problemas de la gente corriente". "No tiene nada que ver con los garbanzos", sentenciaba ante los periodistas. Además, "no soy experto en Derecho y no puedo analizar los detalles de una orden de captura que emita un juzgado en nuestro país", se excusaba.

Su respuesta dejaba clara la nueva premisa de Podemos frente al conflicto catalán: intentar sacar de la agenda el debate independentista y poner por delante las cuestiones sociales y los casos de corrupción. "Tanto viaje, dudas legales y jurídicas y planteamiento simbólico" lo único que hace es posponer la solución a los problemas de los ciudadanos, sostenía, en línea con lo expresado por Pablo Iglesias ante la plana mayor de su partido en su reaparición pública tras las elecciones catalanas.

Echenique sí se mostraba convencido, en cambio, de la inviabilidad legal de la investidura telemática del expresidente catalán, a la que se oponen frontalmente los letrados del Parlament y los grupos de la oposición. En opinión del dirigente de Podemos, se avecina una "sucesión de actos simbólicos que desembocarán en que Puigdemont no vuelva a ser president" y en que su puesto sea ocupado por alguien "de su confianza".