Espejo (Cs), vicepresidente del Parlament: "Volveremos al espectáculo independentista"

Apenas veinticuatro horas después de la sesión constitutiva del nuevo Parlament, el vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Madrid, 1976) comenta sus impresiones tras la primera toma de contacto con sus compañeros en el órgano de gobierno de la Cámara.

No es un recién llegado. Desde el mismo cargo asistió a las sesiones más complicadas en las que se aprobaron las leyes del referéndum y de desconexión, así como a los plenos de la independencia. Su partido, Ciudadanos, le propuso como candidato para presidir el Parlament, aunque el puesto se lo llevó finalmente el republicano Roger Torrent.

Licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid y Máster en Derecho Concursal por el Colegio de Abogados de Barcelona, está especializado en Derecho bancario y de las nuevas tecnologías. Milita en Ciudadanos desde 2006 y, antes de dedicarse a la política, ejerció doce años como abogado asesorando jurídicamente a La Caixa.

Usted formó parte de la anterior Mesa del Parlament y estuvo presente en las reuniones más tensas, cuando los independentistas forzaron el Reglamento y se saltaron la legalidad. ¿Con qué sensaciones sale de la primera reunión de la nueva Mesa?

Todo apunta a que en los próximos días tendremos que empezar a debatir cuestiones que en una democracia normal no tendrían ni que ser planteadas. Pero ya sabemos que los independentistas lo fuerzan todo y se salen del sentido común.

¿Cree entonces que se repetirán episodios como aquellos?

En la medida en que pretendan incumplir el Reglamento, la Constitución Española y el Estatuto de autonomía, es evidente que volveremos a vivir este tipo de espectáculos provocados por los independentistas. Pretender que una persona huida de la Justicia pueda delegar su voto en otro diputado o que pueda ser investido presidente de la Generalitat no es sólo imposible porque lo digan los letrados sino el sentido común.

ERC y el JxCAT deben cerrar en los próximos días la fórmula para investir presidente al candidato Carles Puigdemont. ¿Cree que acordarán hacerlo de forma telemática?

Sinceramente, no sé si llegarán a un acuerdo o no, aunque no parece que las relaciones entre Convèrgencia (PDeCAT) y Esquerra Republicana estén en su mejor momento. Respecto a la investidura telemática, es imposible llevarla a cabo con el reglamento actual. Además de los letrados, lo dice la mayoría de juristas de prestigio. Por otro lado, una reforma exprés del Reglamento antes de diez días la veo imposible. Ni si quiera se habrían constituido los grupos ni daría tiempo a convocar un pleno.

El nuevo presidente

A propósito del discurso del nuevo presidente del Parlament ante la Cámara, Roger Torrent, su presidenta Inés Arrimadas dejó claro que no les transmite ninguna confianza. ¿Cree que habrá un cambio en la forma de proceder con respecto a su predecesora, Carme Forcadell?

Lo iremos viendo. He tenido la oportunidad de conocerle como diputado y ha avalado todas las acciones de la señora Forcadell. No parece que se vaya a convertir de un día a otro en un respetuoso cumplidor de las normas. No obstante, y desde mi posición institucional, confío en que pueda dar ese giro. Esperanzas tengo pocas, porque ya se están planteando peticiones fuera del sentido común y no parece que las haya rechazado de inicio. Veremos cuáles son las posiciones cuando esto se discuta en la Mesa. Eso nos dará mucha información del estilo de presidencia que quiere imprimir.

No parece que (Torrent) se vaya a convertir de un día a otro en un respetuoso cumplidor de las normas"

De momento él no ha cerrado la puerta a un posible viaje a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont.

Es muy libre de viajar a donde quiera. Pero si va a hacerlo porque con quien quiere hablar para cumplir su función parlamentaria no quiere venir, el viaje no lo pueden pagar los catalanes.

Tampoco ha comenzado su ronda de consultas precisamente con Ciudadanos…

Eso es empezar con mal pie. La ganadora de las elecciones del 21 de diciembre es Inés Arrimadas. Que el presidente del Parlament empiece las consultas obviando y ni siquiera llamando a la persona que más catalanes quieren que sea presidenta es, como mínimo, desacertado. Parece mentira que se reúna antes con una fuerza que tiene ocho diputados, como la del señor Xavier Domènech.

El papel de los 'comunes'

Ustedes han sido precisamente muy críticos con los 'comunes', que se negaron a darles su apoyo para que usted pudiese presidir la Cámara. ¿Qué papel cree que jugarán en esta legislatura?

Ayudar a los independentistas en todo aquello que necesiten. Cuando uno quiere encontrar a los ‘comunes’, siempre tiene que buscar al lado de los independentistas. No recuerdo ni una sola decisión trascendente en la que se hayan puesto del lado de la Constitución, del cumplimiento de la Ley y de las resoluciones judiciales. Si PP, PSC, Cs y los ‘comunes’ hubieran votado al candidato de Cs, la presidencia no sería independentista.

Cuando uno quiere encontrar a los 'comunes', siempre tiene que buscar al lado de los independentistas"

Salvo por ese voto en blanco de un diputado díscolo del bloque 'constitucionalista'. ¿Han avanzado en alguna de las teorías que se plantean?

Eso me parece anecdótico. Es Podemos y sólo Podemos quien ha impedido que sea así.

Todos apuntaron al PSC o al PP. ¿Entiende el enfado de estos últimos porque ustedes no les hayan prestado un diputado para que no tengan que compartir el Grupo Mixto con la CUP?

Entendería más el enfado de los ciudadanos si por hacer ese cambalache reglamentario tienen que pagar 800.000 euros de su bolsillo al Partido Popular. Ese es el verdadero motivo y significado de conceder un diputado para que tengan grupo. Se les abonaría todo lo gastado en 'mailing' en la campaña. Nosotros estamos en el Grupo Mixto en el Senado. Trabajamos duramente, presentamos iniciativas y no se nos ha ocurrido pedir al PP o al PSOE que nos cedieran un diputado.

Entiendo que el batacazo que se ha pegado el PP tiene que ser duro, pero lo mejor es reflexionar y no culpar a otros"

Además, hemos trabajado en el Parlament de Cataluña durante dos legislaturas en el Grupo Mixto y hemos ganado las elecciones. Entiendo que el batacazo electoral que se han pegado tiene que ser duro, pero lo mejor es reflexionar y no culpar a los demás. Nosotros, en los órganos de gobierno de este Parlament, vamos a apoyar que la capacidad del subgrupo parlamentario del PP sea la misma que la que tendría si fuera grupo propio.

Al igual que ustedes, la CUP fue muy crítica con el discurso del Roger Torrent. ¿Cómo lo interpreta?

La CUP ya sabemos quiénes son. Los aliados de Puigdemont...

La CUP sigue teniendo peso y eso es muy triste para el futuro de esta institución"

¿Pero cree que serán capaces de poner en peligro su investidura aunque tengan menos peso que en la anterior legislatura?

Una abstención de CUP sería necesaria para una investidura de Puigdemont, teniendo en cuenta, eso sí, que si no viene a España jamás será investido. La CUP sigue teniendo peso y eso es muy triste para el futuro de esta institución. No reconocen ni una sola ley que a ellos les impida hacer lo que les dé la gana.