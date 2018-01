Diez días de incertidumbre para frenar la investidura telemática de Carles Puigdemont

La fecha límite para celebrar el pleno de investidura es el 31 de enero. Hasta entonces, puede pasar prácticamente de todo. Solventados los trámites para constitución de la Mesa del Parlament, con cuya presidencia se hizo el republicano Roger Torrent, todas las miradas se centran ahora en la fórmula para investir presidente a Carles Puigdemont o en encontrar otro candidato viable que evite unas nuevas elecciones.

Torrent sondeó durante sus dos primeros días como jefe de la institución a los representantes de los grupos parlamentarios. Concretados ya los apoyos con los que cuenta el expresidente fugado a Bélgica, desvelará este lunes si lo propone formalmente para una investidura que deberá realizarse a distancia. El expresidente no tiene intención de volver a Cataluña, por lo que existe la posibilidad de que Torrent viaje a Bruselas este fin de semana para entrevistarse con él. JxCAT así lo ha exigido; ERC no lo ha descartado.

El mismo lunes Puigdemont pondrá rumbo a Dinamarca para ofrecer en la Universidad de Copenhague una conferencia sobre la situación política de Cataluña. Será la primera vez que cruce la frontera desde que huyó a finales de octubre de España. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena levantó la orden europea de detención que pesaba sobre él, por lo que goza de libertad de movimientos en la UE salvo para entrar a nuestro país. Los portavoces de JxCAT sostienen que, aun así, "corre riesgos".

La siguiente decisión que Torrent tiene entre sus manos es si concede el voto delegado para Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros que permanecen con él en Bruselas. Deberá consultarlo con el conjunto de la Mesa -de mayoría independentista-. El informe de los letrados la Cámara es claro y se muestra abiertamente contrario a esta posibilidad. No cumplen los requisitos que fija el Reglamento, asegura el texto no vinculante que Torrent se mostró dispuesto a acatar.

Los números cambian dependiendo de la anterior decisión. La aritmética asegurada refleja un empate a 65 votos entre independentistas (JxCAT, ERC y CUP) y 'constitucionalistas' (Cs, PSC, CatComú-Podem y PP), contando con que previsiblemente los tres exconsejeros encarcelados podrán delegar su voto como hicieron en la sesión del pasado miércoles.

Puigdemont precisa de una mayoría absoluta -68 escaños- para ser investido en primera vuelta. En segunda sólo requiere una mayoría simple. Necesita el voto de los fugados para romper el hipotético empate a 65. Si no se lo conceden, al menos tres de ellos deberían renunciar al escaño para que corra la lista. Los ocho 'comunes' no se abstendrán y la CUP impone exigencias. Aunque no parece que los antisistema vayan a boicotear la sesión. Sus cuatro parlamentarios son clave y Puigdemont necesita, al menos, su abstención en segunda vuelta.

El recurso al TC

La segunda incógnita abierta es qué estrategia desplegará el Gobierno ante la posible investidura telemática. El Ejecutivo tiene escaso margen de maniobra para impugnar el pleno ante el Tribunal Constitucional antes de que se produzca la foto. Recurrir previamente una propuesta formal de investidura en la que no haya referencias al carácter telemático de la sesión puede ser complicado, puesto que cumple con el Reglamento.

En Moncloa insisten en que no permitirán bajo ningún concepto que Puigdemont sea investido a distancia. Pero si no hay un acto previo recurrible, muy probablemente tendrán que presentar el recurso de inconstitucionalidad después del nombramiento. Mariano Rajoy debe pedir con celeridad un informe del Consejo de Estado y convocar después al Consejo de Ministros para dar luz verde a la decisión. Manejan un plazo de veinticuatro horas.

En sectores independentistas plantean la posibilidad de que Torrent admita de forma explícita la opción telemática y el voto delegado de los fugados para que el Ejecutivo pueda impugnar ante el TC la resolución del órgano de gobierno de la cámara. Los republicanos se encuentran atrapados por la estrategia de Pugidemont al que dan su apoyo como candidato sin aclarar en qué punto están las negociaciones acerca de la fórmula escogida.

Son conscientes de que la opción a distancia conducirá a un choque frontal con el Estado. Pero creen que lo mejor es llegar hasta el final y dejar que sea la acción del Constitucional la que tumbe las pretensiones de Puigdemont. Así evitarán mancharse las manos y quedar como traidores ante los electores.

La otra opción en la que muchos tienen puestas sus esperanzas es que, antes de llegar a ese extremo, la presión fuerce a Puigdemont a dar un paso al lado y evitar así una nueva convocatoria de elecciones. Todos apuntan a su directora de campaña y mano derecha, Elsa Artadi, que tendrá un papel protagonista en estos diez días repletos de incógnitas antes de otra cuenta atrás para unos nuevos comicios.