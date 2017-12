El diputado crítico del PP catalán: "El partido no está haciendo las cosas bien" en Cataluña

El ex secretario de Estudios de PP de Cataluña, Juan Arza, que ha dimitido por el mal resultado de su partido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, ha criticado que no se actuara contra el proceso independentista desde la consulta del 9-N y no se haya sido en este tiempo "duros con los dirigentes" en vez de con la ciudadanía el pasado 1 de octubre, en un dispositivo policial con el que ha sido crítico.

"Aquello fue un desastre; desconozco la cadena de mando, quién tomó las decisiones, pero alguien sin duda las tomó y debería asumir su responsabilidad", ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. "No se debió ser duro con la ciudadanía, con los que creyeron en el proceso, a los que no se ha dado un relato alternativo", ha agregado.

El exdirigente 'popular' ha defendido no obstante que el trabajo de la Policía y la Guardia Civil fue "muy profesional y dignísimo", pero ha censurado que se les envió "a la boca del lobo" sin haber actuado previamente "con eficacia" contra la organización del referéndum. "No se impidió la logística, la financiación", ha argumentado.

Así, Juan Arza ha reivindicado que alguien ha de asumir la responsabilidad de lo que no se ha hecho bien desde el punto de vista político. Él ha dimitido, ha dicho, "porque alguien tiene que asumir la responsabilidad", pese a que considera que la suya es "pequeña" y "limitada". "No se han estado haciendo las cosas bien", ha opinado, y ha añadido que ha habido "tiempo suficiente" para entender lo que estaba pasando en Cataluña.

En esta línea, ha justificado el mal resultado obtenido por el PP catalán, -que ha obtenido cuatro escaños frente a los 11 de los que disponía antes de los comicios- y ha explicado que los ciudadanos "han captado" que no lo han hecho "suficientemente bien": "El resultado electoral es producto de eso", ha zanjado.

No pone nombre a los culpables

Sin embargo, ha aclarado que no atribuye la culpa "ni a Rajoy ni a una persona en concreto", sino que ha alegado que es "un fallo sistémico" que responde a un conflicto sin "antecedentes" que, a su juicio, ha "sorprendido a todos". Para Arza, "sería injusto personalizar" ya que "todas las élites políticas se han visto desbordadas".

Preguntado si el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, debería asumir algún tipo de responsabilidad, el que fuera su secretario de Estudios 'popular' ha admitido que no cree que sea el "principal responsable" del mal resultado electoral. Ha defendido la prudencia de su decisión y ha recordado que Albiol había manifestado su "intención de dimitir" en otro momento, algo que para Arza no se puede "aplazar": "No se puede dejar pasar los meses como si no hubiera pasado nada", ha apuntado.

Sobre el futuro del PP, Arza ha admitido que el PP corre el riesgo de convertirse en Cataluña en una fuerza "marginal o extra parlamentaria", pese a que él está convencido de que "mucha gente" comparte su ideología. Tampoco cree sin embargo que Ciudadanos vaya a ocupar este espacio político, porque "es una amalgama ideológica" y muy "versátil" porque no tiene responsabilidad de gobierno.