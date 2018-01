Torrent, un joven politólogo para lidiar con la investidura de Puigdemont

Roger Torrent, 38 años, reúne todas las condiciones para asumir la presidencia del Parlament. Es de ERC, no tiene procesos judiciales pendientes y goza del respeto del bloque secesionista. Protegido de Marta Rovira, la número dos de la formación, Torrent gozó de cierto protagonismo durante la reciente campaña electoral, en la que se batió el cobre en algún debate televisivo.

El candidato de la formación se presenta a sí mismo en las redes sociales como diputado del Parlament de la República catalana, además de alcalde de Sarrià de Ter.

Nadie quería ocupar el puesto. Ernest Maragll dio un paso atrás, en especial tras conocer el informe de los letrados de la Cámara que rechaza frontalmente la posibilidad de llevar a cabo una investidura por vía telemática o por persona interpuesta.

Torrent ha sido diputado dos legislaturas y ha crecido en la órbita del separatismo más radical, el de Gerona, de donde procede también Carles Puigdemont, con quien mantiene una relación estrecha y de relativa confianza, según estas fuentes. Politólogo y sin haber trabajado nunca en el sector privado, como gran parte de los cuadros del secesionismo, Torrent debería lidiar con el trance más complicado de su misión cuando deba decidirse el formato de la sesión de investidura.

ERC ya ha dicho que debe respetarse la decisión de los letrados del Parlament. Oriol Junqueras no quiere más 'choque sde trenes'. Ni tampoco, que Puigdemont resulte investido. Torrent tiene hasta el día 31 para organizar la sesión de investidura. En el caso de no lograrlo, dispondrá luego de dos meses para conseguirlo. Y si no, a las elecciones.

El propio exvicepresidente de la Generalitat afirmó al conocerse la decisión de ERC, desde a cárcel de Estremera, que Torrent es "una persona joven, preparada y capaz de sumar complicidades".

Junqueras destaca su capacidad de alcanzar consensos en un momento en que está en el aire la conformación de la Mesa -que debe constituirse en el pleno del miércoles- y la investidura de un presidente de la Generalitat.